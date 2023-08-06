快訊

獨／台灣童軍南韓大露營如「魷魚遊戲」 積水高溫確診 童：好想回家

台灣童軍南韓露營受苦！ 童軍總會：亞熱帶孩子較能適應 家長全炸鍋

成都世大運／楊亞依遭逆轉 網球女單「銀包銅」

曹佑寧帥搭「療癒系拖鞋」出門 兩大機能讓雙腳減壓又透氣涼爽

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
曹佑寧以清爽的夏日衣著，搭配OOFOS OOahh Sport Flex拖鞋，2,250元。圖／OOFOS提供
曹佑寧以清爽的夏日衣著，搭配OOFOS OOahh Sport Flex拖鞋，2,250元。圖／OOFOS提供

炎炎夏日，即使標榜再透氣的鞋款，也沒比穿著涼拖鞋更為舒適！事業與愛情皆得意的曹佑寧也深懂這點，於搭配了OOFOS拖鞋，完成夏日外出造型，既維持帥氣感，還讓他的雙腳感受如同漫步在雲端的輕盈柔軟舒適，堪稱是實現了「療癒」感的鞋履。

顛覆世界對於「拖鞋」定義的OOFOS就是希望透過科技來幫助運動員，在訓練及激烈賽後穿上，藉以減輕雙腳和膝蓋的壓力。曾經為棒球員的曹佑寧也深知這點，因此才會在挑選OOFOS的拖鞋，當作夏日的造型搭配；分別詮釋了OOriginal經典款與OOahh Sport Flex鞋。皆搭載了獨家研發的緩震材質、超柔軟彈性支撐抗菌專利人體工學鞋床，能分散足底和關節壓力，即使長時間穿著也不累。而且柔軟而彈性的OOfoam科技材質，能幫助行走過程順應腳部引導步伐，由落下到離地的步態重心轉移、輕鬆推進、增加步伐的流暢度，達到接近裸足般的自然律動。

ASICS ACTIBREEZE HYBRID拖鞋，2,580元。圖／ASICS提供
ASICS ACTIBREEZE HYBRID拖鞋，2,580元。圖／ASICS提供

而ASICS的ACTIBREEZE HYBRID拖鞋，有著與OOFOS產品相同概念，都是為了運動員提供更好的透氣性與舒適度，運動前或運動後穿上感受足部放鬆與舒適。不同的是ASICS以前一代ACTIBREEZE 3D拖鞋為基礎升級，改良為可拆式網格鞋床結構，提升整體支撐性、耐用度與舒適貼合。且與前一代拖鞋相同，寬廣且厚實的網格鞋床，提供最佳程度的柔軟性，讓腳穩定舒適伸展，有助於運動前的準備或是運動後的恢復與身心放鬆。

曾經為棒球員的曹佑寧知道雙腳需要適時減壓，於是挑選了OOFOS OOriginal經典款拖鞋當作日常穿搭使用。圖／OOFOS提供
曾經為棒球員的曹佑寧知道雙腳需要適時減壓，於是挑選了OOFOS OOriginal經典款拖鞋當作日常穿搭使用。圖／OOFOS提供

OOFOS OOriginal Sport拖鞋，1,950元。圖／OOFOS提供
OOFOS OOriginal Sport拖鞋，1,950元。圖／OOFOS提供

運動 愛情 專利

延伸閱讀

鍾政均赴日演出「KANO」音樂劇 流利日語受訪讓人驚豔

小狗疑咬爛拖鞋被體罰！拉布拉多秒伸手勸阻主人 後續動作勁爆

梧桐妹才與曹格兒傳緋聞　賈靜雯曝女兒帶「曹女婿」回娘家放閃照

王淨與曹佑寧遊歐洲　同框放閃照曝光

相關新聞

曹佑寧帥搭「療癒系拖鞋」出門 兩大機能讓雙腳減壓又透氣涼爽

炎炎夏日，即使標榜再透氣的鞋款，也沒比穿著涼拖鞋更為舒適！事業與愛情皆得意的曹佑寧也深懂這點，於搭配了OOFOS拖鞋，完成夏日外出造型，既維持帥氣感，還讓他的雙腳感受如同漫步在雲端的輕盈柔軟舒適，堪稱是實現了「療癒」感的鞋履。

點牛排送龍蝦！美福牛排館父親節優惠 倒數8天

擁有全台唯一專業乾式熟成室、2021、2022連續兩年獲《米其林指南》入選推薦的「Fresh & Aged 美福乾式熟成...

五花八門洗髮品該怎麼選？七大選購因素一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年內「洗髮品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的洗髮品選購因素排行。

全台首間「鮮選壽司」！唐吉訶德南港店開幕日曝光　網驚呼：真的要來了？

受台灣民眾喜愛的的日式雜貨賣場DON DON DONKI唐吉訶德近期展店消息一波接一波，先前業者證實將落腳南港CITYL...

第二屆500Young／創業者共創平台基金會董事長顏漏有：年輕創業者是推動台灣進步的行動者

由青年質感媒體《500輯》主辦，鼓勵並發掘「90後」創意青年的「500Young」頒獎典禮，第二屆活動在台北101獨一文...

第二屆500Young／林之晨：Dcard是台灣原創的社群平台

由青年質感媒體《500輯》主辦，鼓勵並發掘「90後」創意青年的「500Young」頒獎典禮，第二屆活動在台北101獨一文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦