曹佑寧帥搭「療癒系拖鞋」出門 兩大機能讓雙腳減壓又透氣涼爽

炎炎夏日，即使標榜再透氣的鞋款，也沒比穿著涼拖鞋更為舒適！事業與愛情皆得意的曹佑寧也深懂這點，於搭配了OOFOS拖鞋，完成夏日外出造型，既維持帥氣感，還讓他的雙腳感受如同漫步在雲端的輕盈柔軟舒適，堪稱是實現了「療癒」感的鞋履。

顛覆世界對於「拖鞋」定義的OOFOS就是希望透過科技來幫助運動員，在訓練及激烈賽後穿上，藉以減輕雙腳和膝蓋的壓力。曾經為棒球員的曹佑寧也深知這點，因此才會在挑選OOFOS的拖鞋，當作夏日的造型搭配；分別詮釋了OOriginal經典款與OOahh Sport Flex鞋。皆搭載了獨家研發的緩震材質、超柔軟彈性支撐抗菌專利人體工學鞋床，能分散足底和關節壓力，即使長時間穿著也不累。而且柔軟而彈性的OOfoam科技材質，能幫助行走過程順應腳部引導步伐，由落下到離地的步態重心轉移、輕鬆推進、增加步伐的流暢度，達到接近裸足般的自然律動。

ASICS ACTIBREEZE HYBRID拖鞋，2,580元。圖／ASICS提供

而ASICS的ACTIBREEZE HYBRID拖鞋，有著與OOFOS產品相同概念，都是為了運動員提供更好的透氣性與舒適度，運動前或運動後穿上感受足部放鬆與舒適。不同的是ASICS以前一代ACTIBREEZE 3D拖鞋為基礎升級，改良為可拆式網格鞋床結構，提升整體支撐性、耐用度與舒適貼合。且與前一代拖鞋相同，寬廣且厚實的網格鞋床，提供最佳程度的柔軟性，讓腳穩定舒適伸展，有助於運動前的準備或是運動後的恢復與身心放鬆。

曾經為棒球員的曹佑寧知道雙腳需要適時減壓，於是挑選了OOFOS OOriginal經典款拖鞋當作日常穿搭使用。圖／OOFOS提供