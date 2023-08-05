安寧病房藝術治療 減輕身體疼痛與精神壓力

奇美安寧病房「奇恩家族聯誼活動」因疫情停辦，今天終於恢復舉行，與台灣艾司摩爾公司(ASML)合作，ASML提供「藝術集合畫組件創作媒材」，期待透過藝術治療、讓病人或家屬表達和探索自我的情緒，能夠減輕壓力。

活動邀請安寧遺族家屬與安寧病房14名醫護、志工及6名ASML志工參與。奇美醫院緩和醫療中心主任柯獻欽說，奇恩家族聯誼是有濃厚人情味的聚會，院方深知家屬失去親人無以言表的悲傷，因此特別建立平台，讓曾有親人住在安寧病房的家屬們，能夠找到關懷和支持。

藝術治療提供了非語言的表達方式，讓參與者通過繪畫、音樂、寫作等方式表達他們的內心世界，幫助參與者找到自我身份，並讓他們感到被聽到和理解。藝術治療也提供了創造性的空間，讓參與者感到自己仍然能夠有所貢獻並保持存在感。

藝術治療有助於分散參與者的注意力，從而減輕身體上的疼痛感受和精神上的壓力。這種分心的效應可以促進身心的放鬆，增加舒適感，提升整體的福祉感。

柯獻欽表示，期待著這個新的開始，邀請所有失去親人的家屬們來參加奇恩家族聯誼。透過活動「讓我們重新凝聚力量，一起重拾關懷之心，讓遺族們感受這溫暖的氛圍，走出喪親的悲傷，找到內心的寧靜。不僅讓大家重拾希望，也為那些面對喪親之痛的家庭帶來溫暖與安慰」。