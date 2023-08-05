第二屆500Young／林之晨：Dcard是台灣原創的社群平台

由青年質感媒體《500輯》主辦，鼓勵並發掘「90後」創意青年的「500Young」頒獎典禮，第二屆活動在台北101獨一文創登場，台灣大哥大總經理林之晨也應邀出席頒發「多元生態系獎」，他盛讚獎項得主─Dcard創辦人暨執行長林裕欽的創業故事「像極了馬克·祖克伯(臉書創辦人)」，拿到這個獎項實至名歸。

台灣大哥大總經理林之晨是連續兩屆擔任500Young的頒獎人，今年頒發創業類別的「多元生態系獎」，得獎人則是Dcard創辦人暨執行長林裕欽。林之晨上台致詞時先笑稱，由於早上運動時拉傷背部，一整天都非常痛苦，本來有想請假，「但今天要頒獎的這兩位都是我非常欽佩的對象，所以決定非得要來頒獎不可」。

台灣大哥大總經理林之晨出席頒發第二屆500Young「多元生態系獎」。圖/500輯攝影團隊提供

關於這次的獲獎者─Dcard創辦人暨執行長林裕欽，林之晨首先提到，「我覺得他的故事真的是像極了馬克·祖克伯」，「他在2011年時，在台大宿舍創辦了Dcard，在2015年正式成立公司去經營，時至今日已經發展成為台灣每個月兩千萬人都會去使用的社群平台，現在也延伸到了香港、日本、東南亞甚至遠到南美洲，成為台灣少數原創的社群平台，能在台灣很成功，而且走到國際」。最後他也強調，「如果500Young要頒發一個獎項給年輕創業者，那麼Dcard創辦人林裕欽絕對非常有資格得獎。」

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