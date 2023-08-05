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台中再添森林系網美咖啡館 88節限定88元吃到飽

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡台中水湳旗艦店，門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡台中水湳旗艦店，門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影

台中市再添一家森林系網美咖啡館，清景麟建築團隊旗下「麟咖啡」今年8月插旗西區美村路，業者推出388元甜點咖啡吃到飽，多達近15款甜點、麵包可選，成網路瘋傳的排隊名店，業者8月8日當天推出「爸氣食足」限定優惠，前50名消費者一律88元吃到飽。

另一家「kafeD 咖啡滴」德式精品咖啡水湳旗艦館，門口棵樹齡約700年的義大利橄欖樹，搭配周邊公園景致，成為網美咖館，店內設立「聞香區」與「烘豆區」，並特別設置年輪蛋糕烘焙室，業者攜手母公司德風健康館、台南霜淇淋「蜷尾家」，獨家限定德國百靈霜淇淋、德國檸檬糖霜淇淋等兩款口味。

新開的「麟咖啡Lin Coffee」距離台中草悟道步行五分鐘即可抵達。麟咖啡走歐系時尚風格，搭襯森林系植栽，日籍總監引進日本流行的食物放題，近期推出「甜點咖啡麵包吃到飽」活動，除了既有的招牌甜點「經典巴斯克」乳酪蛋糕，還提供多種不同口味的冷藏蛋糕、麵包等，近15種蛋糕點心隨你吃，除了單品咖啡外的飲品品項，包含美式咖啡、拿鐵、冰淇淋咖啡、茶飲等都可以無限暢飲，吸引年輕族排隊嚐鮮。

業者說明，「麟咖啡」因應絡繹不絕的人潮，即日起延長營業時段，分為上午11時到晚間6時，以及晚間6時到晚間9時30分兩個吃到飽時段，價位分別為388元與488元，488元時段除了既有的吃到飽品項，還可享有精緻法式甜點無限品嚐，8月試營運期間免收服務費。

台中森林系網美咖啡館「麟咖啡」插旗西區美村路，推出388元甜點咖啡吃到飽。記者趙容萱／攝影
台中森林系網美咖啡館「麟咖啡」插旗西區美村路，推出388元甜點咖啡吃到飽。記者趙容萱／攝影
台中森林系網美咖啡館「麟咖啡」插旗西區美村路，推出388元甜點咖啡吃到飽。記者趙容萱／攝影
台中森林系網美咖啡館「麟咖啡」插旗西區美村路，推出388元甜點咖啡吃到飽。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店，提供獨家限定德國百靈霜淇淋、德國檸檬糖霜淇淋等兩款口味霜淇淋。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店，提供獨家限定德國百靈霜淇淋、德國檸檬糖霜淇淋等兩款口味霜淇淋。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡台中水湳旗艦店，門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡台中水湳旗艦店，門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
台中森林系網美咖啡館「麟咖啡」插旗西區美村路，推出388元甜點咖啡吃到飽。記者趙容萱／攝影
台中森林系網美咖啡館「麟咖啡」插旗西區美村路，推出388元甜點咖啡吃到飽。記者趙容萱／攝影

咖啡館 吃到飽 甜點 台中市

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