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窪塚洋介造型解密！除了「勞」手上還有這些超夯好料？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一向與潮流、街頭風格相當接軌的窪塚洋介，同樣受到高價手表、珠寶品牌的喜愛。圖／翻攝自 IG @ yosuke_kubozuka（合成圖）
一向與潮流、街頭風格相當接軌的窪塚洋介，同樣受到高價手表、珠寶品牌的喜愛。圖／翻攝自 IG @ yosuke_kubozuka（合成圖）

潮流男神窪塚洋介已於昨日抵台，並將在今日現身男性時尚雜誌GQ舉辦之《Style Fest 潮流文化祭》。抵達台灣時的窪塚洋介，除了接受獻花，身上的藍色休閒襯衫、連繩編織草帽造型搶眼，手上也戴了勞力士腕表，潮流味滿滿。

事實上，一向與潮流、街頭風格相當接軌的窪塚洋介，同樣受到精品品牌喜愛，像是今年他為台灣時尚雜誌拍攝封面時，便曾戴上IWC的Portofino腕表，風格誇浮搶鏡；另外在出席品牌活動時，也曾以短袖襯衫搭配紳士帽、半透墨鏡，而手上的愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹（Royal Oak）表款，八角表圈的幾何結構也像窪塚洋介的風格、特異獨行。

而最最搶眼的莫過於他先前曾為日本GQ拍攝了一組形象視覺，左右手都戴上了宛如手鐲般的Boucheron Quatre系列手環，在前衛、潮流、時尚的多重風格間自由切換。原來時尚與潮流不必是風格的兩極，想找到自己的獨特風格？是不是也留意看看窪塚洋介的腕表與飾品造型呢？

窪塚洋介於昨日抵台，並將在今日現身男性時尚雜誌GQ舉辦的《Style Fest潮流文化祭》活動。圖／GQ Taiwan提供
窪塚洋介於昨日抵台，並將在今日現身男性時尚雜誌GQ舉辦的《Style Fest潮流文化祭》活動。圖／GQ Taiwan提供
誰說男性不能駕馭寬版珠寶手鐲？且看窪塚洋介造型，時尚、前衛、街頭，一次全駕馭。圖／翻攝自 IG @ yosuke_kubozuka
誰說男性不能駕馭寬版珠寶手鐲？且看窪塚洋介造型，時尚、前衛、街頭，一次全駕馭。圖／翻攝自 IG @ yosuke_kubozuka

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