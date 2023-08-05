網評全台第6名炒飯成絕響！「艋舺阿龍」老闆癌逝 饕客不捨

曾被網友們票選為「全台10大炒飯」之一的「艋舺阿龍炒飯」，去年無預警停業後，今年更傳出老闆阿龍罹患肺癌接受治療中，許多支持民眾除替老闆加油打氣，也期待有朝一日能再吃到老闆的好手藝，不過就在昨(4)日，老闆的女兒透過店家臉書發文表示，阿龍已於8月1日不敵病魔離開人世，許多粉絲也湧入留言致哀。

艋舺阿龍原本於萬華西園路上營業，後搬遷至大理街，店內提供十餘種口味的炒飯，憑藉著老闆出色的手藝與滋味，獲得許多民眾的喜愛，曾被網友評選為「全台10大炒飯」第六名。

而店家在去年停業後，今年便傳出老闆阿龍檢查出肺癌，7月底時，老闆還發文表示，「現在已經辭去幼兒園的工作專心化療，其實也是沒辦法做，很容易喘也沒有體力！」，並對粉絲喊話，「阿龍很愛大家，雖然要吃到炒飯已經是不可能了，等病治療到一個階段還有炸醬呀！」，並在文末提醒大家要保持心情輕鬆快樂，且祝福大家身體都健康。

但不料就在昨(4)日，家屬便透過臉書告知饕客，「各位家人朋友們，我是他的女兒，阿龍於8月1日早上不敵病魔走了！謝謝大家對艋舺阿龍炒飯的支持，感恩合十！」。許多人也紛紛留言表示哀悼，「謝謝龍哥用心烹調的炒飯滋味，我會留在心裡的！」、「謝謝帶給我們美好的時光」、「謝謝老闆的美味炒飯」。