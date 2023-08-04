快訊

花式滑冰／女粉絲心碎！ 退役滑冰王子羽生結弦宣布登記結婚

第二屆500Young／「百變星勢力」獎得主王淨 為自己打氣繼續尋找答案

第二屆500Young／地方創生「創新老靈魂獎」頒獎人劉奕成：石滬，是澎湖生活樣態的活化石

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
金融家劉奕成（左）頒發地方創生「創新老靈魂獎」給「離島出走」創辦人楊馥慈（中），平湖設計工作室創辦人吳鷗翔獲得領路人獎。圖／500Young攝影團隊
金融家劉奕成（左）頒發地方創生「創新老靈魂獎」給「離島出走」創辦人楊馥慈（中），平湖設計工作室創辦人吳鷗翔獲得領路人獎。圖／500Young攝影團隊

質感媒體《500輯》在2022年首次籌辦以90後創意青年為主體的全新獎項「500Young」，今年活動邁入第二屆，獎項含括藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生及今年新增的「創業」類共10個領域，今晚頒獎典禮共12大重量頒獎人、10位青年得主與10位領路人齊聚，以及頒發永豐特別獎與麥卡倫卓越共生獎兩大特別獎。

本屆500Young地方創生「創新老靈魂獎」由金融家劉奕成頒發，他上台打趣的說「找我頒發『創新老靈魂獎』，我想了與這個獎的關聯，其實這個獎的『老』非常適合我，今天獲獎的年輕人一定是創新，這三十年來在我從事的領域我都算新的，終於輪到我老了。」

劉奕成談到「在我兩年前轉職時，我去澎湖先玩了一趟，那是一個企業家開著船帶我去，就在那時候，我認識今天的得獎人楊馥慈，但對她來講我就是路人，不是引路人，但她真的是我（澎湖地方創生）的引路人。而今天的領路人獎跟楊馥慈一樣，把老靈魂、文化與數位時代相結合。」

劉奕成也建議，「認識石滬的最好方法，就是大家可以親自去澎湖看一看，我會把它稱為是澎湖生活樣態的活化石。」

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澎湖 青年 靈魂

延伸閱讀

第二屆500Young／地方創生「創新老靈魂獎」得主楊馥慈：期待用設計創新的方式，讓石滬重新被看見

海警甫解除…澎湖SUP教練帶8人衝鎖港 受困海上險飄外海

雙十連假離島航班供10.7萬個座位 8月7日起開放訂位

中颱卡努遠離清晨解除陸上警報 13縣市大雨特報

相關新聞

第二屆500Young／「文字化妝師」蕭詒徽 愛文學愛到戶頭剩七萬

由質感媒體《500輯》主辦、發掘90後創意青年的第二屆「500Young」頒獎典禮今天登場，新生代文字工作者蕭詒徽獲得本...

第二屆500Young／地方創生「創新老靈魂獎」頒獎人劉奕成：石滬，是澎湖生活樣態的活化石

質感媒體《500輯》在2022年首次籌辦以90後創意青年為主體的全新獎項「500Young」，今年活動邁入第二屆，獎項含...

第二屆500Young／蔡康永：文學最棒的就是讓心靈在一起

由質感媒體《500輯》主辦、發掘90後創意青年的第二屆「500Young」頒獎典禮今天登場，作家蔡康永特別現身擔任頒獎人...

第二屆500Young／地方創生「創新老靈魂獎」得主楊馥慈：期待用設計創新的方式，讓石滬重新被看見

質感媒體《500輯》在2022年首次籌辦以90後創意青年為主體的全新獎項「500Young」，今年活動邁入第二屆，獎項含...

第二屆500Young／仙女藝術家倪瑞宏：被社會需要很幸運

獲頒「500Young」藝術領域獎項的藝術家倪瑞宏，一上台就透露自己身為藝術家的疑惑，「我覺得自己這幾年非常『不純』，每...

第二屆500Young／王俊傑：年輕一代以完全自我創作藝術

質感媒體《500輯》以青年為主體的全新獎項「500Young」，由專業團隊評選出藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦