第二屆500Young／地方創生「創新老靈魂獎」頒獎人劉奕成：石滬，是澎湖生活樣態的活化石

質感媒體《500輯》在2022年首次籌辦以90後創意青年為主體的全新獎項「500Young」，今年活動邁入第二屆，獎項含括藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生及今年新增的「創業」類共10個領域，今晚頒獎典禮共12大重量頒獎人、10位青年得主與10位領路人齊聚，以及頒發永豐特別獎與麥卡倫卓越共生獎兩大特別獎。

本屆500Young地方創生「創新老靈魂獎」由金融家劉奕成頒發，他上台打趣的說「找我頒發『創新老靈魂獎』，我想了與這個獎的關聯，其實這個獎的『老』非常適合我，今天獲獎的年輕人一定是創新，這三十年來在我從事的領域我都算新的，終於輪到我老了。」

劉奕成談到「在我兩年前轉職時，我去澎湖先玩了一趟，那是一個企業家開著船帶我去，就在那時候，我認識今天的得獎人楊馥慈，但對她來講我就是路人，不是引路人，但她真的是我（澎湖地方創生）的引路人。而今天的領路人獎跟楊馥慈一樣，把老靈魂、文化與數位時代相結合。」

劉奕成也建議，「認識石滬的最好方法，就是大家可以親自去澎湖看一看，我會把它稱為是澎湖生活樣態的活化石。」

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500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯 共同主辦｜永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

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