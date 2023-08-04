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第二屆500Young／蔡康永：文學最棒的就是讓心靈在一起

聯合報／ 文／陳昭妤
蔡康永（左）頒發「文字化妝師」領路人獎給作家林達陽。（攝影／500Young攝影團隊）
蔡康永（左）頒發「文字化妝師」領路人獎給作家林達陽。（攝影／500Young攝影團隊）

由質感媒體《500輯》主辦、發掘90後創意青年的第二屆「500Young」頒獎典禮今天登場，作家蔡康永特別現身擔任頒獎人，親手將獎座遞給「文字化妝師」得主蕭詒徽。拿著實體獎座，他打趣說道：「今天在座各位應該都很感動，終於有東西要給別人時不是透過外送平台了。」而他也笑說：「『文字化妝師』這個頭銜很有意思，好像文字有些見不得人的地方，有了這些妝容後，文字就可以更有尊嚴地活在世界上 。」

面對日新月異的文化脈動，蔡康永總是保持開放心胸，因此格外欣賞風格多元的蕭詒徽，他對蕭詒徽的一切也早有認識，「有些人以為文學是很隔離的事，可是蕭詒徽其實做了很多領先又與其他人有關的事。例如他剛完成和人工智能對寫、在臉書上徵求並提供文字服務，包括幫人家寫道歉信、告白信等等，因為這樣他還將再出書了。」

蔡康永（左）特別現身第二屆「500Young」頒獎典禮，擔任「文字化妝師」頒獎人。（攝影／500Young攝影團隊）
蔡康永（左）特別現身第二屆「500Young」頒獎典禮，擔任「文字化妝師」頒獎人。（攝影／500Young攝影團隊）

在聽到蕭詒徽寫成詩的得獎感言後，蔡康永忍不住笑著說：「我聽完印象最深刻的應該是他說存款只有七萬八千元這件事，等下在座的各位出去都要買他的書！這樣才是真正的文學殿堂。他的書有出電子書版本，所以不要說你家擺不下不能買！」幽默發言逗得全場笑聲不斷。

蔡康永特別現身第二屆「500Young」頒獎典禮，擔任「文字化妝師」頒獎人。（攝影／500Young攝影團隊）
蔡康永特別現身第二屆「500Young」頒獎典禮，擔任「文字化妝師」頒獎人。（攝影／500Young攝影團隊）

而後在介紹蕭詒徽推薦的「領路人」林達洋時，蔡康永再次展現妙語如珠的功力：「蕭詒徽不喜歡被說是作家，所以要叫他寫作者，但他的領路人不但願意被稱為作家，還冠上了詩人頭銜，這很勇敢，你想想，你去伯父伯母家做客時，當對方介紹自己是詩人時，他們該說些什麼，總不能問『一首詩賺多少？』」 但認真閱讀過林達陽跟別人對話的內容後，蔡康永認為，文學之於林達陽最珍貴的或許正是因為可以和別人在一起。

「今天一屋子的人可以在一起，經歷疫情後不太能重溫的時光，讓人看到文學如何讓心靈在一起並交流，這應該是林達陽所說覺得文學最棒的地方，而這個『在一起』的精神也成了他和蕭詒徽可以在一起得獎的原因。」

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詩人 青年

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