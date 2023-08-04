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第二屆500Young／仙女藝術家倪瑞宏：被社會需要很幸運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）臺北市立美術館館長王俊傑擔任「500Young」藝術類頒獎人，頒獎給藝術類領路人倪祥。圖／500輯攝影團隊提供
（由左至右）臺北市立美術館館長王俊傑擔任「500Young」藝術類頒獎人，頒獎給藝術類領路人倪祥。圖／500輯攝影團隊提供

獲頒「500Young」藝術領域獎項的藝術家倪瑞宏，一上台就透露自己身為藝術家的疑惑，「我覺得自己這幾年非常『不純』，每天都在自問我真的是藝術家嗎？我到底怎樣才能朝向『純』藝術家的路走？」前陣子參加純商會的活動，在自我介紹時說「我是仙女」，結果全場無比尷尬，「那時我就想，其實我還蠻『純』的？也許純不純根本不重要，重要的是至少現在這個社會至少需要我；能被這個社會需要是一種幸運跟幸福。我希望可以繼續帶給台灣更多有趣、趣味的發現。」

關於領路人倪祥，倪瑞宏表示，「每次看他的作品都讓發自內心的感動。例如前陣子他做了一條墳墓船，目前漂在嘉義東石鄉的海水倒灌的墓仔埔裡面，大家有興趣可以去朝聖。我有時候很低潮的時候會想那艘墳墓船，好像覺得沒那麼糟，好像還有點希望。」

同樣南藝大出身的藝術家倪祥，被倪瑞宏選為領路人，上台時他特地製作大型「大家都來看你了／維持公共秩序」標語上台，也呼應他今年以長照為主題、入選112年度北美館TFAM年度個展的創作《大家都來看你了》。倪祥解釋他為何要帶作品上台：「我之前跟台灣最大的藝術樂透獎擦身而過，那時我就決定如果上台領獎，一定要帶一個東西證明得獎不只是幸運，也可能是註定！」他說，得獎除了感謝主辦單位，也感謝倪瑞宏推薦；在答應領獎之後又經過波折最終能順利出席，「大概就是這種（註定的）感覺。」

「小心藝術家就在你身邊，」倪祥一上台就為大家帶來一個很不一樣的氣氛。他解說，自己藝術生涯中最重要的領路人是他父親。在2002年他念大二的時候，正好對於藝術學院內的標準感到疑問，「為什麼入選系展、比較被看到的都是做工精緻、花時間很久，連續篇幅的作品？為什麼好像一定要很有脈絡？」那時候他扛著笨重的VX2000攝影機，拍攝父親的生活，紀錄他在公園內隨手做了一些「作品」，很自然自發地創作，這段影片成為他藝術的核心。他也鼓勵年輕人：「如果以你有想法就要趕快做，不然被別人做走了，會心情很鬱悶的！」

（由左至右）「500Young」藝術類頒獎人臺北市立美術館館長王俊傑、藝術類領路人倪祥、藝術類得獎者「奇想藝術人」倪瑞宏。圖／500輯攝影團隊提供
（由左至右）「500Young」藝術類頒獎人臺北市立美術館館長王俊傑、藝術類領路人倪祥、藝術類得獎者「奇想藝術人」倪瑞宏。圖／500輯攝影團隊提供
（由左至右）「500Young」藝術類領路人倪祥、藝術類得獎者「奇想藝術人」倪瑞宏。圖／500輯攝影團隊提供
（由左至右）「500Young」藝術類領路人倪祥、藝術類得獎者「奇想藝術人」倪瑞宏。圖／500輯攝影團隊提供
（由左至右）臺北市立美術館館長王俊傑擔任「500Young」藝術類頒獎人，頒獎給藝術類得獎者「奇想藝術人」倪瑞宏。圖／500輯攝影團隊提供
（由左至右）臺北市立美術館館長王俊傑擔任「500Young」藝術類頒獎人，頒獎給藝術類得獎者「奇想藝術人」倪瑞宏。圖／500輯攝影團隊提供

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝術家 樂透

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