第二屆500Young／麥卡倫再度擔任「500Young」首席贊助

在威士忌鑑賞家心中有著無可撼動的「雪莉王者」地位的全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，以「無與倫比的工藝與創意」持續深化與青年世代連結，今年再度與質感媒體《500輯》攜手，擔任「500Young」首席贊助。

麥卡倫的百年工藝底蘊奠基於世代傳承的「六大標柱」——「麥卡倫莊園」、「精緻小巧的蒸餾器」、「最高品質的橡木桶」、「雪莉酒潤桶工藝」、「渾然天成的自然酒色」和「傳承百年的釀酒智慧」。

坐落於蘇格蘭東北部斯佩河上方高地的「麥卡倫精神莊園」，在純淨水質與絕佳氣候的大自然中孕育而生，蘊含近2個世紀麥卡倫專屬的豐富人文、歷史及六大標柱品牌核心價值；麥卡倫以堅持卓越、永不妥協的精神，致力於維持斯佩賽河得天獨厚的純淨水質與釀酒氣候、地形等天然優勢，不僅成就麥卡倫享譽全球的卓越品質，更完美詮釋追求卓越與自然共生的精神。

在「500Young」現場，麥卡倫特別帶來「麥卡倫雙雪莉桶12年」純飲，與以「麥卡倫雙雪莉桶12年」為基底、致敬大時代下的堅毅的優雅特調「Behind the Scenes」。以純飲方式呈現的「麥卡倫雙雪莉桶12年」，以香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感為核心，帶著木質辛香氣味，透過耀眼的陽光金酒色，展現超乎想像的成熟均衡風味。

優雅特調「Behind the Scenes」，則由2022年世界最佳侍酒師Josep Roca，為致敬1920年代麥卡倫釀酒史上最關鍵的重要推手Janet ‘Nettie’ Harbinson女士，以及她為斯佩賽當地所創造出的不凡歷史而特別創作。

為了向戰後時代致敬，Josep特別在這款特調中，加入香料麵包糖漿 (Spice Bread Syrup)，因為當時香料等具有異國情調的舶來品很難取得；而特調中的格雷伯爵佛手柑，則象徵著Harbinson女士為斯佩賽當地所帶來的希望。

在今日晚間的頒獎典禮後，除公布10個領域的得獎人與領路人外，明日（8月5日）還將台北101獨一文創舉辦全日主題論壇繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「找到自我的定位」、「翻轉創新的方法」與「取材的N種方式」為主題，活動為免費入場，由於場地空間容納人數有限，可在500輯官方網站中報名參加。

現場提供「麥卡倫雙雪莉桶12年」純飲（左）與優雅特調「Behind the Scenes」。圖 / 500輯採訪團隊提供。 麥卡倫雙雪莉桶12年展現超乎想像的成熟均衡風味。圖 / 500輯採訪團隊提供。

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500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯 共同主辦｜永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康