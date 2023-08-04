第二屆500Young／郭珊珊：好的風格可以圈粉 從25到55到75歲

時代總由青年創造，以創意、視野與活力，持續推動時代。立意鼓勵潛力新秀的「500Young」秉持「點燃青年世代創意火光」之主張，鎖定「90後」的Young Power，於今（4日）晚間於台北101獨一文創舉行頒獎典禮，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，為世代與時代，啓後也承先。

今晚台達基金會副董事郭珊珊擔任了頒獎人，頒發「風格商業」領域的青年人得獎人劉立祥，而其「領路人」則為Alife Inc.創辦人游適任。而郭珊珊今晚也成為唯一背著包包上台的頒獎人，原來她身上的包款正是得獎人劉立祥所創立、設計的Kamaro’an包款。她並分享與包款相識的過程與去年聖誕節在紐約MoMA博物館的巧遇，更盛讚Kamaro’an有原住民的編織元素、但又有精簡又現代化的線條，成為一個非常迷人的物件，「好的設計、好的風格可以圈粉，從25到55到75歲。」同時Kamaro’an除了是成功的商業品牌，風格更無庸置疑得到國際最高殿堂的肯定、也是台灣最大的驕傲，最後更幽默從包款暗袋中拿出得獎信封，引起現場一陣莞爾。

青年獎得獎人劉立祥在上台致詞時則表示，先謝謝永豐金控與500輯，並靦腆謝謝郭珊珊帶著包款上台。雖然平常開發新產品很累，但看到世界各地的愛用者時就感到心滿意足、繼續前行；而領路人獎得獎人Alife Inc.創辦人游適任則透過預錄的影片表示，這個獎項今年邁入第二年，也讓很多的新創工作者、創意者、品牌能被看見，希望獎項能持續下去，也再次謝謝500輯，並恭喜劉立祥得到「風格商業」。他也讚美劉立祥所創立的Kamaro’an是非常具備國際潮流語彙的，將台灣在地的設計、手作作法發揚很好，也希望透過這次的推薦，讓品牌與其團隊，為更多人所認識。

擔任頒獎人的台達基金會副董事郭珊珊（左）與「風格商業」領域的青年人得獎人劉立祥，於典禮上一同留影。攝影／500Young攝影團隊 台達基金會副董事郭珊珊今晚擔任頒獎人，並幽默從包款暗袋中拿出得獎信封，引起現場一陣莞爾。攝影／500Young攝影團隊

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯 共同主辦｜永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

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