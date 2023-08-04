第二屆500Young／麥卡倫卓越共生獎：Fine Dining跟釀酒，都需要工藝跟創意

持續關注不同面向青年議題的質感媒體《500輯》，2022年首次籌辦以1990年後出生的青年為主體的全新獎項「500Young」。奠基於首屆活動的成功與後續效應，今年活動邁入第二屆，麥卡倫單一芽威士忌奠基品牌百年工藝的底蘊與無與倫比的創意，再度擔任首席贊助，並頒發特別獎「麥卡倫卓越共生獎」，由SENS主廚吳定祐獲得。

麥卡倫重視工藝與創意的品牌精神，以世代傳承的「六大標柱」——「麥卡倫莊園」、「精緻小巧的蒸餾器」、「最高品質的橡木桶」、「雪莉酒潤桶工藝」、「渾然天成的自然酒色」和「傳承百年的釀酒智慧」，作為精湛工藝核心。其中的「雪莉酒潤桶工藝」，更成為麥卡倫的核心競爭優勢。麥卡倫靠著理念的堅持、工藝的傳承及不斷創新，再加上無與倫比的工藝與創意，成就麥卡倫威士忌卓越出眾的領導地位。由於台灣青年面對有限的天然資源，必須發揮創意，才足以開啟無限的未來，因此麥卡倫特別將這個獎項命名為「麥卡倫卓越共生獎」，希望與「500Young」一同發掘與鼓勵創意青年。

今年28歲的吳定祐主廚深根台灣，憑藉加倍努力的付出，26歲即成為最年輕的米其林摘星主廚，擅長以當代手法詮釋出法菜細緻、優雅、天然、永續的面貌，更特別揉入生活記憶、旅遊體驗等感官延伸，賦予料理嶄新的靈魂；如同麥卡倫對創意、創新、雪莉酒潤桶工藝的堅持以及與自然共生的精神，帶給世人無與倫比的醇厚奧妙。

台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘指出：「Fine Dining跟釀酒一樣，都需要工藝跟創意；此外，永續也是麥卡倫持續不斷在跟大家溝通的議題。麥卡倫希望透過『卓越共生獎』，跟吳定祐先生做一個對接跟連結，也持續鼓勵這樣的年輕人，除了在專業上不斷的追求、不斷地精進，同時也關心自然跟環境。」

而在今日晚間的頒獎典禮後，除公布10個領域的得獎人與領路人外，明日（8月5日）還將台北101獨一文創舉辦全日主題論壇繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「找到自我的定位」、「翻轉創新的方法」與「取材的N種方式」為主題，活動為免費入場，由於場地空間容納人數有限，可在500輯官方網站中報名參加。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯 共同主辦｜永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 贊助品牌｜ORIS豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康