第二屆500Young／「美學再革命」得主陳慕天：讓課本變成一座美術館

由質感媒體《500輯》主辦、發掘90後創意青年的第二屆「500Young」頒獎典禮今天登場，十年前和交大同窗林宗諺和張柏韋共同創立「美感細胞」協會的陳慕天，得到本屆「美學再革命」獎項。他從改造教科書出發，讓美學從第一線的教育現場滲透，他獲獎時也真誠呼籲：「希望政府未來可以編列更多預算在教科書上，因為教科書是最公平的材料和媒介，不論貧富，它可以讓下一代的教育變更好。」

接過頒獎人文策院董事長蔡嘉駿遞上的獎座，陳慕天笑說：「我其實應該算是代表來領獎的，因為這個『美感教科書』計畫10年來有300位設計師、插畫家、攝影師一起參與，而這個獎項剛好是策展類，我想就跟策展人不一定會做設計一樣，我也只是邀請大家把好的作品放到課本裡面的角色。」

花了十年，陳慕天透過「美感細胞」改變台灣國中小的教科書，但他直言貧富差距還是在，「在台灣環島發書、觀課的過程裡，我看到台北信義區的老師可以用智慧教室和最好的教材，可是在屏東、台東這些地方，數學課可能是體育老師來教，因為根本沒有足夠的老師。」他口中的這些教室裡，很多老師甚至只是念著課本就結束一堂課。

「對都市裡的孩子來說，課本可能就只是課本，他們總會有更多更好的繪本，但對偏鄉裡的孩子，那是他們全部的知識來源。」身在教育和設計第一線，陳慕天也透過公開領獎的機會向政府喊話：「教科書現在的價格真的太便宜了，終端售價一本50幾塊錢，但這中間包含了編輯、出版、印刷、物流甚至是退貨等各式各樣成本在裡面。」

他直言製作教科書一直以來都是低毛利甚至虧本的生意，「但一本教科書它其實是被幾十萬的小朋友使用，所以我非常期待未來政府可以給更多的資源和補助在這一塊，讓孩子們可以使用更好的教材。」

500Young「美學再革命」得主陳慕天十年來以「美感教科書」計畫改變了教育現場。（攝影／500young攝影團隊）

而被陳慕天選為「領路人」的台灣設計研究院院長張基義因故無法到場領獎，但他仍透過VCR分享得獎心情，早在交大時，當時是建築研究所所長的張基義和還在念書的陳慕天就已認識，陳慕天當時抱著剛做好的「美感教科書」範本尋求張基義建議，張基義也因此看著「美感細胞」如何走過十年，以設計改變了台灣的教育。

「我覺得這個社會工作非常偉大，也是能夠影響最多人的，給兒童一本好的教科書，就可以改變台灣的未來。」張基義認為「500Young」讓大家看見台灣現在跨領域和跨世代共創的能量，是很有意義的活動，「就像陳慕天讓我們看到這一塊的落實跟可能性，身為領路人，其實就是創造一個平台，讓更多年輕人能積極投入，一起參與改變。」

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500Young官網：https://udn.com/500young/

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