第二屆500Young／「美學再革命獎」永豐特別獎得主陳慕天：期待把美放到課本裡並帶到台灣各角落

質感媒體《500輯》在2022年首次籌辦以90後創意青年為主體的全新獎項「500Young」，今年活動邁入第二屆，獎項含括藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生及今年新增的「創業」類共10個領域，今晚頒獎典禮共12大重量頒獎人、10位青年得主與10位領路人齊聚，以及頒發永豐特別獎與麥卡倫卓越共生獎兩大特別獎。

第二屆500Young「美學再革命獎」永豐特別獎由文化銀行共同發起人及美感細胞教科書推動者陳慕天獲得。陳慕天他讓教科書不再只是考試的工具，他讓設計融入文化與教育，與志同道合的夥伴、團隊，用「美感教科書」為教育撒下改變的種子，讓孩子看到更多可能性，並為這個溫柔革命，耕耘了十年。

陳慕天表示，「能得到這個獎非常開心，謝謝主辦單位與永豐金控的肯定，得到這個獎這非常幸運，因為有很多比我做得更好的，不管是設計師或是在做社會公益的人。我們希望藉由這個獎跟社會大眾倡議，課本是最公平的媒介，可以不分城鄉差距人手一本，其實也很多地方的孩子，不像都市孩子有很多資源，沒有很多繪本、沒有辦法天天看美術館，所以我們非常期待，把美學放到課本裡，課本會幫我們把美帶到台灣各個角落。」

「美學再革命獎」永豐特別獎得主，文化銀行共同發起人及美感細胞教科書推動者陳慕天。圖／500Young攝影團隊

他接著說，「過去，台灣一直面對很大的問題，我們把課本的價格壓得非常低，一本課本價錢大概五十幾塊，一百多頁彩色列印，跟一杯珍奶一樣便宜，一個要讓孩子用一整學期的書，我們能不能給他更好的資源，讓它不管是設計上、在內容上等各方面都可以給孩子更大的影響，很期待跟社會做這個倡議，讓我們下一代的教育變得更好。」

他認為，相信小時候大家使用教科書是無感的，這個無感是因為太常見了，習以為常會覺得它就是個正常的樣子。很多人會問他，如果你把課本變好看了，會不會孩子都習慣了？「但這個習慣很好啊，因為教科書就代表一個國民水平的基準線，如果這樣的美學水準是大家習以為常的，你可以想像如果孩子長大後，在社會各個產業、對這社會的影響會非常大。」

永豐特別獎由永豐金控總經理朱士廷頒發，「陳慕天的文化銀行我覺得非常有創意，一是把銀行跟文化串連到一起，我也是第一次聽到，實際上他是把銀行金融機構「存跟提的功能」延伸並發揮出來，看到他在做的『美感教科書』我蠻感動的，教科書其實是最普遍、唾手可得，每個人最有機會接觸到的。我舉例，我們去全世界各地旅遊，最沒有美感的就是Chinatown不曉得大家同意嗎？也可能因為華人百年來都在戰亂中，文化底蘊可能比較不足，陳慕天用教科書能去改變孩子們唸書習慣、讓美這件事耳濡目染。」

永豐金控總經理朱士廷。

而在今日晚間的頒獎典禮後，除公布10個領域的得獎人與領路人外，明日（8月5日）還將在台北101獨一文創舉辦全日主題論壇繼續舉辦三場「500Young青年論壇」，分別以「找到自我的定位」、「翻轉創新的方法」與「取材的N種方式」為主題，活動為免費入場，由於場地空間容納人數有限，可在500輯官方網站中報名參加。

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500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯 共同主辦｜永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康