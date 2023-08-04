第二屆500Young／肯定年輕世代 為其召喚掌聲 2023 第二屆500Young 盛大公布

時代總由青年創造，以創意、視野與活力，持續推動時代前行。立意鼓勵潛力新秀的「500Young」是由聯合報旗下青年質感媒體《500輯》所舉辦，獎項秉持「點燃青年世代創意火光」之主張，鎖定「90後」的Young Power，於今（4日）晚間於台北101獨一文創舉行頒獎典禮，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，為世代與時代，啓後也承先。

第二屆500Young活動於今晚舉辦，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，鼓勵新世代勇於前行、改變時代。攝影／500Young攝影團隊

本獎項是由青年質感媒體《500輯》創辦，《500輯》發行人項國寧指出，聯合報系在2020年三月推出《500輯》這樣的刊物，與其說是跟年輕人對話的平台，不如說是年輕人展現創意與實力的平台，同時也讓不同的年齡層朋友來認識現在的年輕人。「500Young的活動有兩個特色，其一是非常多元，從去年到今年的得獎名單，大家都能發現給獎的領域跟傳統的十大傑出青年很不一樣，第二是請得獎人指定、認定一位『領路人』，讓人知道得獎人與領路人之間的溝通、互動過程，也設立一個年輕人與其他階層傑出人士的榜樣。500輯會繼續做這樣的努力，希望能給年輕人肯定，來為他們召喚掌聲。」

共同主辦的永豐金控總經理朱士廷則表示，聯合報系500輯、500 Young共同為社會注入了未來永續的力量，很開心永豐金控能共同主辦，因為雙方有著共同的理念，一如永豐金控的願景是「翻轉金融、共創美好生活（Together a better life）。」他並觀察10個領域的得主都有翻轉過去的概念，而共創很重要，因為每個人都有很大的能量對社會造成影響，而美好生活是大家共同追求的，在這共同努力的過程中，也很感謝有機會能與聯合報500輯一同主辦。

永豐金控總經理朱士廷表示永豐金控能共同主辦，因為雙方有著共同理念，一如永豐金控的願景是「翻轉金融、共創美好生活（Together a better life）。」攝影／500Young攝影團隊

麥卡倫代表、台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘則回應，500Young可以讓企業主與青年世代持續連結，也讓青年可與企業交流，這是非常好的；而對於這次「卓悅共生獎」得主SENS主廚吳定祐，她則觀察主廚特別在永續上成就顯著，這跟麥卡倫在製酒上的創意、持續也有相似之處，而永續更是麥卡倫的重要價值觀，也希望透過獎項鼓勵像得獎人這樣的年輕人在不同專業領域不斷追求、持續精進。

第二屆、2023年的500Young的10位青年得主包括：演員王淨、SENS餐廳主廚吳定祐、饒舌歌手阿跨面、藝術家倪瑞宏、美感細胞共同創辦人陳慕天、離島出走共同創辦人楊馥慈、Kamaro’an共同創辦人劉立祥、見本生物盧翊軒、寫作者蕭詒徽與Dcard創辦人暨執行長林裕欽。獲獎名單先廣邀三十位各領域的專業人士擔任推薦顧問，10個不同專業領域將遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生與今年新增的「創業」類，在經過與諮詢委員的討論後，最終選出兼具傑出成就與未來可持續發展性的10位青年新秀。

2023年的500Young的十位青年得主包括：演員王淨、SENS餐廳主廚吳定祐、饒舌歌手阿跨面、藝術家倪瑞宏、文化銀行及美感細胞共同創辦人陳慕天、離島出走共同創辦人楊馥慈、Kamaro’an共同創辦人劉立祥、見本生物盧翊軒、寫作者蕭詒徽及Dcard創辦人暨執行長林裕欽。獲獎名單先廣邀三十位各領域的專業人士擔任推薦顧問，十個不同專業領域則遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、風格商業、地方創生與今年新增的「創業」類。

此外，青年得主也推薦了在精神與實務帶給他們影響的導師、領路人，十位領路人分別是監製李烈、詩人林達陽、創業者共創平台基金會董事長顏漏有、饒舌歌手王水源、平湖設計創辦人吳鷗翔、藝術家倪祥、高雄餐旅大學西廚系教授級專技教師兼系主任陳寬定、三頁文藝術總監顏伯駿、台灣設計研究院院長張基義、Alife Inc.創辦人游適任。

而頒獎典禮也邀請十二位重量級頒獎人一同見證，包括臺北市立美術館館王俊傑、國際名廚江振誠、永豐金控總經理朱士廷、台灣大哥大總經理林之晨、顏社創辦人迪拉、台達基金會副董事郭珊珊、金馬執委會執行長聞天祥、前將來銀行總經理劉奕成、台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、作家蔡康永、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、陽明交通大學教授龔書章出席。

由於共同主辦的「永豐金控」格外表揚Young Power的翻轉精神，今年持續擔任共同主辦方，而由其設立的「美學再革命 / 永豐特別獎」則由文化銀行與美感細胞共同創辦人陳慕天；此外第二屆首席贊助的麥卡倫單一麥芽威士忌則根基品牌自身推廣無與倫比的工藝與創意，額外增設了「永續經典感獎 / 卓越共生獎」，並由法式料理SENS主廚吳定祐獲得。

#500Young #點燃青年世代創意火光的嶄新獎項 #500Young2023

500Young官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯 共同主辦｜永豐金控 首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 贊助品牌｜ORIS 豪利時、鞋全家福

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康