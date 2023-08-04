歐盟等撤銷日產食品進口限制 台灣暫無跟進規劃

歐盟（EU）、挪威、冰島撤銷日本產食品進口限制，部分福食免附檢測證明。衛福部今天表示，目前無相關跟進規劃，未來若日方提出訴求，預計與行政院經貿辦、食安辦等單位討論。

日本美食深受台灣民眾喜愛，但在2011年3月11日發生日本福島核電廠事故後，台灣禁止福島5縣食品將近11年，直到去年2月21日發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品解禁，開放輸入。

歐盟（EU）、挪威、冰島昨天撤銷2011年福島核子事故後對日本產食品的進口限制，歐盟執行委員會相關規則即日生效。目前實施進口限制的僅有中國、韓國、台灣等9個國家或地區。

各界關注台灣是否跟進歐盟撤銷限制。衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，將持續關注蒐集國際相關措施，積極配合跨部會研商，維護國人飲食安全。

薛瑞元接受媒體電訪時則說，台灣不是沒有鬆綁，只是沒有完全鬆綁，但最近沒有規劃相關討論，這不是衛福部內部討論，而是要與日方協商，且日方目前沒有提出訴求。

未來若日方提出訴求，薛瑞元表示，因為這也涉及貿易協商，預計包括行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室等單位都會一起參與討論。