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MOSOUT 物理性驅蟲器｜最佳驅蟲對策！35小時超長效

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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炎炎夏日到來，你是否也被惱人的蚊蟲騷擾，想對抗蚊蟲卻又擔心市面上的化學藥劑可能影響健康。MOSOUT物理性驅蟲器，不使用任何化學物質，可有效驅離多種常見害蟲，有毛孩、嬰兒的家庭皆可安心使用。

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捨棄傳統化學驅蚊產品，MOSOUT物理性驅蟲器會散發聽不到的「驅蟲超音波」及「驅蟲可聽波」，使用介於20kHz~100kHz不規則變動頻率，能防止害蟲適應。除了音波外，某些害蟲會害怕特定波長的光線，MOSOUT使用610nm的「驅蟲光」達到更有效的驅蟲效果。

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MOSOUT物理性驅蟲器，多種驅蟲模式可選擇，驅蟲範圍可達方圓4-5公尺，H1家庭款連接電源即可使用，P1隨身款充電可連續使用最多35小時，外型輕巧、方便攜帶，無論居家室內或戶外活動都非常適用。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時集購65折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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