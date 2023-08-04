Prada巧獻七夕推薦 簡約幾何風 遞傳雋永情意

情人間的相處，需要同中求異、異中求同，也許各有稜角，卻又具有圓弧包容個性。Prada推出多款2023情人節推薦商品，將品牌經典的三角形融入包款或鞋履，同時再推出多款愛心造型配件，以最為簡約內斂但富造型感的設計為特色，將情意雋永傳遞。

女性推薦商品中，奶油栗子色的Arqué皮革包擁有圓弧、半月型的流線輪廓並搭配金色的金屬元件，可肩背或手提，無論假日逛街、平日上班，都能輕鬆融入日常，訂價74,000元；但如果是喜愛方形包款的女性則也有一款Symbole提花織布手提包值得推薦，包款將品牌經典的三角形以雙色、提花織布的形式呈現，小巧的尺寸並在側邊再附上一塊黑色皮質吊牌，其上壓印有PRADA的醒目字樣。

如果預算相對入門，納帕軟皮鑰匙圈與Saffiano黑色皮革小巧萬用包則都擁有討喜的愛心形狀，前者一面為粉色、一面為金色，除了成為鑰匙圈，也可外掛於同色或撞色包款上、變成討喜配件；Saffiano皮革小巧萬用包則將愛心「放大」，接上提把後可隨手執持，將情人的愛，低調也大方放閃，訂價約在16,500元至33,000元不等。

男性系列則回歸實用主義，例如今年秋冬大熱的Spazzolato皮革壓紋托特包，以壓印的方式，將Prada經典的三角紋排列內斂體現，鄰近提把處再有小巧的銀色Prada字樣；同樣的設計手法還有一款Brique皮革肩背包，兩條可拆卸組合的帆布肩帶，其中一條則可加掛一款零錢或手機包，展現Prada在挑戰結構與樣式上的創意，隨身也小巧，入門價位也有一款拋光皮革壓紋錢包，模仿的常見的金屬鋁板紋路，打開之後則可收納鈔票與六張卡片，浮誇於外、實用於內。