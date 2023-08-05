父親節禮物怎麼送？網友教你「這樣」挑最實用！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「父親節禮物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的父親節禮物排行。

每年到了七月底就會有許多民眾搜尋「父親節禮物」相關推薦，不少子女為了給爸爸驚喜而傷透腦筋，而此時各家廠商也會開始強打父親節優惠商品，形成特殊的旺季。我們統整了父親節的送禮排行，快來看看網友的送禮建議吧！

父親節送禮看重實用性 「家電」、「服飾配件」幫你討得爸爸歡心 ▲ 網友熱議TOP8父親節禮物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友針對「父親節禮物」的相關討論，發現到「家電用品」為最多網友議論的禮物。不少民眾為了犒賞爸爸平時工作的辛勞，會選擇購買「按摩椅」、「筋膜槍」等可舒緩身體壓力的商品送給爸爸，希望能夠使其平時生活的壓力得到解放。

就有民眾整理父親節檔期的按摩椅優惠訊息，同時分享到論壇上引發討論，但也有網友說道「我家都是拿來當沙發坐，要選不開電好坐的」、「有些不開電真的難坐，這個很重要」，提醒購買按摩椅時也要留意若未開啟開關是否能夠當成一般沙發使用。

然而，也有不少網友認為，雖然按摩椅用來送爸爸相當氣派，但因為「價格太高」、「體積太大」等原因，有些人會選擇購買按摩「局部」的器具，或是入手「筋膜槍」等可自行加強按摩特定部位的商品，建議民眾購買前可根據送禮對象的習慣、個性、喜好等因素，進行評估後再購買。

而「服飾配件」同樣也是父親節的熱門送禮選項之一，有網友就推薦父親節可以送「公事包」給爸爸上班使用，提到「可以選擇可肩背也可以手提的款式，也可挑選內袋多的」，點出送給爸爸的禮物除了好看外，實用性也須兼顧。

另外，「刮鬍刀」雖然不會讓爸爸收到時大吃一驚，卻是能夠天天使用的實用禮物。就有網友表示自己對於刮鬍刀的挑選原則為「有快充功能」、「刀片貼膚」、「可乾濕兩用」等，希望讓收到禮物的爸爸能夠快速又方便的使用刮鬍刀。若對於禮物挑選沒有太多想法的民眾，也非常推薦選擇刮鬍刀作為禮物，幫助爸爸顧好「門面」，維持帥氣的形象！

一年一度的父親節是各家子女展現心意的時候。為了讓爸爸開心，孩子們都絞盡腦汁想給爸爸驚喜。若你還沒想到今年父親節該送什麼的話，不妨參考網友的送禮建議，幫你挑選最適合爸爸的禮物吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「父親節禮物」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2022/08/31、2023/07/01-2023/07/23，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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