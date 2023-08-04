快訊

檢方偵訊不到2小時 黃子佼涉性侵…35萬交保、限制出海出境

成都世大運／「鞍馬王子」李智凱退出全能決賽 單項可望如期參賽

超大豪雨襲擊災情慘重 南投仁愛鄉明天停止上班上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把愛因斯坦的臉變成手表！路易威登Only Watch好狂

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
表盤底部設置了一個具有四個價位軌域的原子模型，採用路易威登Monogram花朵的形狀。圖／路易威登提供
表盤底部設置了一個具有四個價位軌域的原子模型，採用路易威登Monogram花朵的形狀。圖／路易威登提供

今年是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）連續第十次參加兩年一度的Only Watch慈善拍賣活動，該拍賣將於11月5日在日內瓦舉槌。自2005年開始，Only Watch拍賣所得款項均捐給摩納哥肌肉萎縮症防治協會，為罕見的裘馨氏肌肉失養症臨床研究募集資金。今年路易威登推出Tambour Einstein Automata腕表，以絕無僅有的設計和著名科學家愛因斯坦，展現品牌精湛的製表技術。

這一只獨一無二之腕表的最大亮點之一是融合微雕和品牌首次運用的灰調琺瑯（grisaille enamel）技術製作表盤。在愛因斯坦臉部左側，他最廣為人知的質能等價公式「E = MC2」被幽默地化為結合品牌logo字母的「E = LV2」。表盤底部具有四個價位軌域的原子模型，特別採用路易威登Monogram花朵的形狀。 愛因斯坦額頭中間的小孔，顯示出未解的方程式「T=?」 ，左眼變成一個藍色漆面的Monogram花朵圖案，他招牌的的亂髮則以鋼絲製作，是資深工匠耗費40小時的精心傑作。

腕表所搭載的525機芯，就是2021年獲得日內瓦鐘表大賞無畏獎的Carpe Diem Automata腕表同一款機芯，可按鈕啟動四種人偶活動裝置：推開愛因斯坦的頭髮，額頭視窗會顯示小時數字，原子模型轉動、塗有白漆的價位軌域尖端則會指示分鐘。眼睛上的花朵會縮小，然後愛因斯坦會完全伸出舌頭，趣味十足。當100小時的動力儲存降至低點時，「E = LV2」會從品牌代表符碼LV變成Only Watch慈善拍賣會的縮寫字母OW。

路易威登打造Tambour Einstein Automata腕表響應Only Watch慈善拍賣活動。圖／路易威登提供
路易威登打造Tambour Einstein Automata腕表響應Only Watch慈善拍賣活動。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Einstein Automata腕表背面。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Einstein Automata腕表背面。圖／路易威登提供
路易威登打造Tambour Einstein Automata腕表響應Only Watch慈善拍賣活動。圖／路易威登提供
路易威登打造Tambour Einstein Automata腕表響應Only Watch慈善拍賣活動。圖／路易威登提供
路易威登為Only Watch慈善拍賣活動打造Tambour Einstein Automata腕表。圖／路易威登提供
路易威登為Only Watch慈善拍賣活動打造Tambour Einstein Automata腕表。圖／路易威登提供

愛因斯坦 品牌 腕表

延伸閱讀

《奧本海默》席尼墨菲的劇中同款！漢米爾頓的古董腕錶也有戲？

四十年來頭一遭！Swatch首款方型腕表問世 挑戰無邊框鏡面限制

11歲英童門薩測驗滿分、智商贏愛因斯坦！台灣限18歲才能測 神童會被埋沒？門薩給解方

他的作品讓黃子佼「轉移自卑、隔絕內疚」…心理師：別當他人生命故事裡的法官

相關新聞

「饗 A Joy」加拿大生蠔下架傳鎘超標邊境遭攔 業者：日本生蠔較受歡迎

全台最貴Buffet「101饗 A Joy」7月23日於台北101大樓盛大開幕，一頓要價4千元，主打龍蝦、生蠔、螃蟹等頂...

台灣虎航營收優於預期 今破例發全體員工「年中獎金」

疫情解封迎來民眾出國潮，台灣虎航營收連2季獲利，今年上半年更創下同期新高。據了解，該公司董事會昨天通過發放「年中獎金」，...

劉雯、蛯原友里神演繹 GUCCI竹節包活躍新色靚秋冬

經典包款的魅力，就在於使用了特別的素材、具有歷久不衰的輪廓與意義，因此超越時代、雋永如惜。GUCCI為經典的Bamboo...

把愛因斯坦的臉變成手表！路易威登Only Watch好狂

今年是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）連續第十次參加兩年一度的Only Watch慈善拍賣活動，該拍賣將...

千變萬化的山茶花！香奈兒2023-24秋冬系列9月全面上市

香奈兒（CHANEL）藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計的2023/24秋冬高級時裝系列，將於9...

情人節開外掛？時髦新包「1+1」莫莉、陳昊森都搶背！

每個人心裡總是貪心的，好、還要更好，追求豐富、是人之常情。但情人相處不能貪心，要專心、才能長久。但最近卻有一顆質感新包強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦