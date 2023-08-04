把愛因斯坦的臉變成手表！路易威登Only Watch好狂

今年是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）連續第十次參加兩年一度的Only Watch慈善拍賣活動，該拍賣將於11月5日在日內瓦舉槌。自2005年開始，Only Watch拍賣所得款項均捐給摩納哥肌肉萎縮症防治協會，為罕見的裘馨氏肌肉失養症臨床研究募集資金。今年路易威登推出Tambour Einstein Automata腕表，以絕無僅有的設計和著名科學家愛因斯坦，展現品牌精湛的製表技術。

這一只獨一無二之腕表的最大亮點之一是融合微雕和品牌首次運用的灰調琺瑯（grisaille enamel）技術製作表盤。在愛因斯坦臉部左側，他最廣為人知的質能等價公式「E = MC2」被幽默地化為結合品牌logo字母的「E = LV2」。表盤底部具有四個價位軌域的原子模型，特別採用路易威登Monogram花朵的形狀。 愛因斯坦額頭中間的小孔，顯示出未解的方程式「T=?」 ，左眼變成一個藍色漆面的Monogram花朵圖案，他招牌的的亂髮則以鋼絲製作，是資深工匠耗費40小時的精心傑作。