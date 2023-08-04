聽新聞
test
0:00 / 0:00
把愛因斯坦的臉變成手表！路易威登Only Watch好狂
今年是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）連續第十次參加兩年一度的Only Watch慈善拍賣活動，該拍賣將於11月5日在日內瓦舉槌。自2005年開始，Only Watch拍賣所得款項均捐給摩納哥肌肉萎縮症防治協會，為罕見的裘馨氏肌肉失養症臨床研究募集資金。今年路易威登推出Tambour Einstein Automata腕表，以絕無僅有的設計和著名科學家愛因斯坦，展現品牌精湛的製表技術。
這一只獨一無二之腕表的最大亮點之一是融合微雕和品牌首次運用的灰調琺瑯（grisaille enamel）技術製作表盤。在愛因斯坦臉部左側，他最廣為人知的質能等價公式「E = MC2」被幽默地化為結合品牌logo字母的「E = LV2」。表盤底部具有四個價位軌域的原子模型，特別採用路易威登Monogram花朵的形狀。 愛因斯坦額頭中間的小孔，顯示出未解的方程式「T=?」 ，左眼變成一個藍色漆面的Monogram花朵圖案，他招牌的的亂髮則以鋼絲製作，是資深工匠耗費40小時的精心傑作。
腕表所搭載的525機芯，就是2021年獲得日內瓦鐘表大賞無畏獎的Carpe Diem Automata腕表同一款機芯，可按鈕啟動四種人偶活動裝置：推開愛因斯坦的頭髮，額頭視窗會顯示小時數字，原子模型轉動、塗有白漆的價位軌域尖端則會指示分鐘。眼睛上的花朵會縮小，然後愛因斯坦會完全伸出舌頭，趣味十足。當100小時的動力儲存降至低點時，「E = LV2」會從品牌代表符碼LV變成Only Watch慈善拍賣會的縮寫字母OW。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言