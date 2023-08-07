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日本重量級大展《THE哆啦A夢展》2023年底強勢登台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
奈良美智 「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」©YOSHITOMO NARA 2017 ©Fujiko-Pro。圖／聯合數位文創提供
奈良美智 「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」©YOSHITOMO NARA 2017 ©Fujiko-Pro。圖／聯合數位文創提供

世界知名、來自未來的哆啦A夢，自1970年誕生以來，不僅帶給全世界粉絲驚喜，也激發了全世界粉絲的許多人的夢想，你心中是否也想像過「如果有哆啦A夢就好了」呢 ?

風靡全球的《THE哆啦A夢展》便是以「我心中的哆啦A夢」為主題，邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組活躍在國際上的日本知名藝術家，不受限制創作具有濃厚個人色彩、獨一無二的哆啦A夢，每件藝術作品都富含了藝術家對哆啦A夢的想像與情感，絕對是今年不容錯過的優質展覽。

蜷川實花「與小哆啦的1日約會篇2017」©mika ninagawa ©Fujiko-Pro。圖／聯合數位文創提供
蜷川實花「與小哆啦的1日約會篇2017」©mika ninagawa ©Fujiko-Pro。圖／聯合數位文創提供

主辦單位聯合數位文創很開心在8/7(一)，也是大雄的生日的這天，向大家分享《THE哆啦A夢展 台北 2023》即將在今年12/16(六)來台盛大展出，展覽詳細內容、售票資訊及展覽限定獨家商品等最新消息，請隨時關注《THE哆啦A夢展》粉絲團

The哆啦A夢展主視覺。圖／聯合數位文創提供
The哆啦A夢展主視覺。圖／聯合數位文創提供

《THE 哆啦A夢展 台北 2023》

【展覽日期】𝟐𝟎𝟐𝟑/12/16(六)~𝟐𝟎𝟐4/4/7(日)，2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

【開放時間】𝟏𝟎:𝟎𝟎-𝟏𝟖:𝟎𝟎 (最晚購票及入場時間為17:30)

【展覽地點】中正紀念堂𝟏展廳

【主辦單位】聯合數位文創

【協辦單位】國立中正紀念堂管理處

【特別協辦】FUJIKO PRO

【企劃．製作】THE哆啦A夢展 執行委員會(TV Asahi・The Asahi Shimbun・ADK Emotions Inc.・Shogakukan・Shin-Ei Animation・Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.・NOMURA Co., Ltd.)

【售票單位】：udn售票網

哆啦A夢 粉絲 藝術家

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