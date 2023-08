日本重量級大展《THE哆啦A夢展》2023年底強勢登台

世界知名、來自未來的哆啦A夢,自1970年誕生以來,不僅帶給全世界粉絲驚喜,也激發了全世界粉絲的許多人的夢想,你心中是否也想像過「如果有哆啦A夢就好了」呢 ?

風靡全球的《THE哆啦A夢展》便是以「我心中的哆啦A夢」為主題,邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組活躍在國際上的日本知名藝術家,不受限制創作具有濃厚個人色彩、獨一無二的哆啦A夢,每件藝術作品都富含了藝術家對哆啦A夢的想像與情感,絕對是今年不容錯過的優質展覽。

蜷川實花「與小哆啦的1日約會篇2017」©mika ninagawa ©Fujiko-Pro。圖/聯合數位文創提供

主辦單位聯合數位文創很開心在8/7(一),也是大雄的生日的這天,向大家分享《THE哆啦A夢展 台北 2023》即將在今年12/16(六)來台盛大展出,展覽詳細內容、售票資訊及展覽限定獨家商品等最新消息,請隨時關注 《THE哆啦A夢展》粉絲團 。

The哆啦A夢展主視覺。圖/聯合數位文創提供

《THE 哆啦A夢展 台北 2023》

【展覽日期】𝟐𝟎𝟐𝟑/12/16(六)~𝟐𝟎𝟐4/4/7(日),2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

【開放時間】𝟏𝟎:𝟎𝟎-𝟏𝟖:𝟎𝟎 (最晚購票及入場時間為17:30)

【展覽地點】中正紀念堂𝟏展廳

【主辦單位】聯合數位文創

【協辦單位】國立中正紀念堂管理處

【特別協辦】FUJIKO PRO

【企劃.製作】THE哆啦A夢展 執行委員會(TV Asahi・The Asahi Shimbun・ADK Emotions Inc.・Shogakukan・Shin-Ei Animation・Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.・NOMURA Co., Ltd.)

【售票單位】:udn售票網