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千變萬化的山茶花！香奈兒2023-24秋冬系列9月全面上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
短版斜紋軟呢格紋外套搭配不對稱開岔真絲長裙的造型，呼應系列男裝風格符碼。圖／香奈兒提供
短版斜紋軟呢格紋外套搭配不對稱開岔真絲長裙的造型，呼應系列男裝風格符碼。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計的2023/24秋冬高級時裝系列，將於9月15日全面上市。全新的形象廣告，由模特兒Loli-Bahia擔任形象廣告代言人，並由著名的攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡拍攝：「Loli-Bahia是香奈兒女性的完美化身。」這對攝影雙人組表示，「她特立獨行、無所畏懼、剛柔並濟…融合細膩優雅與沉靜的力量。」

香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列創作靈感源自品牌永恆經典符碼山茶花的浪漫唯美形象，在充滿動態感的黑白與彩色影像穿插而成的全新形象中，Loli-Bahia身穿千變幻化的山茶花造型：山茶花躍身丹寧百慕達短褲上的壓印裝飾，以對比用色方式點綴斜紋軟呢外套，抑或化作緞面外套的刺繡裝飾，以及平紋針織長洋裝和靴子的印花圖案，柔美的色調展現在一款雪紡與天鵝絨材質的柔霧粉色長裙上，還有在袖部綴以白色荷葉邊裝飾的紅、黑、白皺綢洋裝。

此系列輪廓剪裁也運用特定的男裝風格符碼，包括一套展現俐落態度的短褲套裝，到短版斜紋軟呢格紋外套搭配不對稱開岔真絲長裙的造型，都可見到率性而鮮明的男裝風格符碼，完美表現出無拘無束且均衡和諧的律動美感。

「這次拍攝讓我聯想到 90 年代、復古時髦風格，一股新崛起的輪廓造型。像是髮型和妝容就是最好的例子。」Loli-Bahia說，「攝影雙人組Inez & Vinoodh透過影像傳達的力量讓人驚豔。」

2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告中，充滿動態感的黑白與彩色影像穿插出現。圖／香奈兒提供
2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告中，充滿動態感的黑白與彩色影像穿插出現。圖／香奈兒提供
2023/24秋冬高級時裝系列創作靈感源自品牌永恆經典符碼山茶花的浪漫唯美形象。圖／香奈兒提供
2023/24秋冬高級時裝系列創作靈感源自品牌永恆經典符碼山茶花的浪漫唯美形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告，由模特兒Loli-Bahia擔綱演出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告，由模特兒Loli-Bahia擔綱演出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告，由模特兒Loli-Bahia擔綱演出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告，由模特兒Loli-Bahia擔綱演出。圖／香奈兒提供
由著名的攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡拍攝的香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告。圖／香奈兒提供
由著名的攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡拍攝的香奈兒2023/24秋冬高級時裝系列形象廣告。圖／香奈兒提供

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