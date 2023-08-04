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情人節開外掛？時髦新包「1+1」莫莉、陳昊森都搶背！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
莫莉以短髮、削肩上衣搭配了Bottega Veneta的Flip Flap包款，展現獨立的輕快自信。圖 / 翻攝自 IG @ molly_chiang（合成圖）
莫莉以短髮、削肩上衣搭配了Bottega Veneta的Flip Flap包款，展現獨立的輕快自信。圖 / 翻攝自 IG @ molly_chiang（合成圖）

每個人心裡總是貪心的，好、還要更好，追求豐富、是人之常情。但情人相處不能貪心，要專心、才能長久。但最近卻有一顆質感新包強調「1+1」，竟然「男女通知」，讓陳昊森、莫莉都搶背？

只見日前陳昊森在IG上秀出一組穿搭，他以卡其色長褲搭配條紋白襯衫，並手提了一款白色的托特包，在大樹旁沈思的模樣，文藝感十足；莫莉則在一片綠意與陽光下選用同一顆包款，米白色包面搭配咖啡色外側與提把，讓人忍不住也想提起背包，就往遠方開啟一趟三天兩夜的小旅行。

原來這款新包是由Bottega Veneta推出的Flip Flap新包款、也是情人節七夕限定的推薦單品。包款在一般皮革或絲滑牛皮外，搭配了一個Intrecciato的編織小袋，除了透過兩種不同紋理創造出反差，也可反置、改為內袋使用，風格多變。

包款從77,000元至13萬8,600元不等。這個情人節想跟另一半共用「情侶包」卻不顯突兀？不妨一試Bottega Veneta的Flip Flap包，和而不同、各展個性。

Flip Flap皮革編織帆布手提包，77,000元。圖／Bottega Veneta提供
Flip Flap皮革編織帆布手提包，77,000元。圖／Bottega Veneta提供
以白襯衫搭配卡其褲的陳昊森，身旁更有七夕限定的Flip Flap包款，為造型平添斯文氣質。圖 / 翻攝自 IG @ chenhaosen802
以白襯衫搭配卡其褲的陳昊森，身旁更有七夕限定的Flip Flap包款，為造型平添斯文氣質。圖 / 翻攝自 IG @ chenhaosen802
陳昊森、莫莉近日不約而同使用同一包款，「1+1」的包款設計風格，各自展現獨特個性。圖 / 翻攝自 IG @ molly_chiang、chenhaosen802（合成圖）
陳昊森、莫莉近日不約而同使用同一包款，「1+1」的包款設計風格，各自展現獨特個性。圖 / 翻攝自 IG @ molly_chiang、chenhaosen802（合成圖）
Flip Flap新包「外搭」配了一個Intrecciato的編織小袋，也可反置、改為內袋使用，風格多變。圖／Bottega Veneta提供
Flip Flap新包「外搭」配了一個Intrecciato的編織小袋，也可反置、改為內袋使用，風格多變。圖／Bottega Veneta提供
Flip Flap皮革編織絲滑牛皮手提包，13萬8,600元。圖／Bottega Veneta提供
Flip Flap皮革編織絲滑牛皮手提包，13萬8,600元。圖／Bottega Veneta提供

情人節 另一半

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