情人節開外掛？時髦新包「1+1」莫莉、陳昊森都搶背！

每個人心裡總是貪心的，好、還要更好，追求豐富、是人之常情。但情人相處不能貪心，要專心、才能長久。但最近卻有一顆質感新包強調「1+1」，竟然「男女通知」，讓陳昊森、莫莉都搶背？

只見日前陳昊森在IG上秀出一組穿搭，他以卡其色長褲搭配條紋白襯衫，並手提了一款白色的托特包，在大樹旁沈思的模樣，文藝感十足；莫莉則在一片綠意與陽光下選用同一顆包款，米白色包面搭配咖啡色外側與提把，讓人忍不住也想提起背包，就往遠方開啟一趟三天兩夜的小旅行。

原來這款新包是由Bottega Veneta推出的Flip Flap新包款、也是情人節七夕限定的推薦單品。包款在一般皮革或絲滑牛皮外，搭配了一個Intrecciato的編織小袋，除了透過兩種不同紋理創造出反差，也可反置、改為內袋使用，風格多變。