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一看就知道是名牌！父親節送禮小皮件 實用又有面子

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
具有品牌辨識度的實用配件向來是父親節送禮首選。圖／DIOR、LOEWE提供
具有品牌辨識度的實用配件向來是父親節送禮首選。圖／DIOR、LOEWE提供

再過幾天就是父親節了，送上實用的皮件和隨身小物，一直是最討喜的選擇。Dior為辛勞一年的父親獻上新款Dior Safari包，是從品牌最標誌性的Oblique斜紋緹花元素延伸的新作，運用於新增的大型款與迷你兩種尺寸包款上，提供搭配性高的黑色與米色Dior Oblique斜紋緹花版本。實用的小皮件則有拼接馬鞍形線條，以及CD DIAMOND圖騰帆布等不同選擇，深具辨識度的設計讓老爸面子十足，新款B27運動鞋也加入天藍色，淡雅鞋身色澤結合Dior Oblique斜紋緹花設計，彰顯紳士活力。

以柔軟皮革工藝聞名的西班牙品牌LOEWE，本季男裝以經典的包款PUZZLE為設計核心，透過拼接手法展現低調幹練的幾何視覺，嶄新小皮件延續PUZZLE EDGE的設計並換上愉悅色彩，從恬靜沈穩的迷霧灰、清爽中性的橄欖綠、經典雅致的大地棕、俏皮活潑的橙黃橘再到酷到不行的海洋藍，柔潤的手感及細緻的光澤結合亮眼的視覺效果。

Loro Piana在頂級服飾開發技術性面料的成就舉世聞名，則主打由技藝純熟的工匠打造的招牌精選質料之作，包括上衣、外套以及配件類等單品，完美結合舒適感受、優異的實用性能和無懈可擊的外觀風格，以低調雋永的設計，為父親的穿著注入優雅品味與穿進心裡的貼心舒適。

Dior Safari Oblique黑色緹花大型款肩背包，82,000元。圖／Dior提供
Dior Safari Oblique黑色緹花大型款肩背包，82,000元。圖／Dior提供
LOEWE Puzzle Edge 迷霧灰窄版短錢包，20,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle Edge 迷霧灰窄版短錢包，20,000元。圖／LOEWE提供
Dior Oblique緹花包款。圖／Dior提供
Dior Oblique緹花包款。圖／Dior提供
Loro Piana BEANIE CASH針織水軍帽，19,700元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana BEANIE CASH針織水軍帽，19,700元。圖／Loro Piana提供
Dior B27天藍色Oblique運動鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior B27天藍色Oblique運動鞋，37,000元。圖／Dior提供
LOEWE小皮件形象美圖。圖／LOEWE提供
LOEWE小皮件形象美圖。圖／LOEWE提供
LOEWE駝色光滑小牛皮雙面皮帶，19,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE駝色光滑小牛皮雙面皮帶，19,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle橙藍拼色小牛皮拉鍊零錢包，15,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle橙藍拼色小牛皮拉鍊零錢包，15,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 拼色小牛皮卡夾，12,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle 拼色小牛皮卡夾，12,000元。圖／LOEWE提供
Loro Piana喀什米爾格紋圍巾，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana喀什米爾格紋圍巾，價格店洽。圖／Loro Piana提供
LOEWE Puzzle Edge深綠色小牛皮拉鍊零錢包，16,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle Edge深綠色小牛皮拉鍊零錢包，16,000元。圖／LOEWE提供
Loro Piana CASH ROSTER針織上衣，21,100元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana CASH ROSTER針織上衣，21,100元。圖／Loro Piana提供
Dior海軍藍CD DIAMOND圖騰帆布卡片套，12,000元。圖／Dior提供
Dior海軍藍CD DIAMOND圖騰帆布卡片套，12,000元。圖／Dior提供
Dior雙色拼接馬鞍形粒紋小牛皮皮夾，19,000元。圖／Dior提供
Dior雙色拼接馬鞍形粒紋小牛皮皮夾，19,000元。圖／Dior提供
Dior Safari Oblique緹花迷你款肩背包，56,000元。圖／Dior提供
Dior Safari Oblique緹花迷你款肩背包，56,000元。圖／Dior提供

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