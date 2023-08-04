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一看就知道是名牌！父親節送禮小皮件 實用又有面子
再過幾天就是父親節了，送上實用的皮件和隨身小物，一直是最討喜的選擇。Dior為辛勞一年的父親獻上新款Dior Safari包，是從品牌最標誌性的Oblique斜紋緹花元素延伸的新作，運用於新增的大型款與迷你兩種尺寸包款上，提供搭配性高的黑色與米色Dior Oblique斜紋緹花版本。實用的小皮件則有拼接馬鞍形線條，以及CD DIAMOND圖騰帆布等不同選擇，深具辨識度的設計讓老爸面子十足，新款B27運動鞋也加入天藍色，淡雅鞋身色澤結合Dior Oblique斜紋緹花設計，彰顯紳士活力。
以柔軟皮革工藝聞名的西班牙品牌LOEWE，本季男裝以經典的包款PUZZLE為設計核心，透過拼接手法展現低調幹練的幾何視覺，嶄新小皮件延續PUZZLE EDGE的設計並換上愉悅色彩，從恬靜沈穩的迷霧灰、清爽中性的橄欖綠、經典雅致的大地棕、俏皮活潑的橙黃橘再到酷到不行的海洋藍，柔潤的手感及細緻的光澤結合亮眼的視覺效果。
Loro Piana在頂級服飾開發技術性面料的成就舉世聞名，則主打由技藝純熟的工匠打造的招牌精選質料之作，包括上衣、外套以及配件類等單品，完美結合舒適感受、優異的實用性能和無懈可擊的外觀風格，以低調雋永的設計，為父親的穿著注入優雅品味與穿進心裡的貼心舒適。
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