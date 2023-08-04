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當總統很簡單？「總統表」大秀美式風 20秒鬧鈴太懷舊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以機械機芯發出鬧鈴聲音來提醒重要事件來到的Vulcain「響鬧表」，其面盤中的cricket，是因為機械鬧鈴的聲音有如蟋蟀叫聲，因而此名。圖／Vulcain提供（合成圖）
以機械機芯發出鬧鈴聲音來提醒重要事件來到的Vulcain「響鬧表」，其面盤中的cricket，是因為機械鬧鈴的聲音有如蟋蟀叫聲，因而此名。圖／Vulcain提供（合成圖）

隨著選情持續升溫，明年的總統大選確實勾動全民心情。關心總統大選之外，是不是也來關心總統帶什麼手表？來自美國的窩路堅（Vulcain）曾為多屆美國元首配戴，到底，能被稱為「總統表」有什麼魅力？

1950到1980年代，當時還未有智慧型手機的發明，想要記住一天之中的重要事項提醒？除了貼心的秘書、記在筆記本上，手上會發出音聲的手表，將是提醒自己的最佳工具。窩路堅（Vulcain）在1947年開始推出可以機械零件發出聲音的鬧鈴表，此後並為艾森豪、詹森、尼克森、雷根，甚至是近代的柯林頓、歐巴馬所配戴，因此獲得「總統表」的稱譽。

品牌今年推出新款的「Presidents’ Watch總統表系列」，尺寸從原本的39毫米增加至42毫米。外緣下凹式的面盤搭配了弧形的藍寶石水晶鏡面，同時外側原本的分鐘刻度在每一個小時時標之間、全數更改為10、30、50數字，讓具有三角形箭頭的鬧鐘指針，可以更精確的設定鬧鈴時間、提醒重要事件的來到。

機械式手動上鍊的V-11自製機芯，具有雙發條盒與42小時動力儲存，同時響鈴將可持續達20秒，訂價則為21萬5,800元。不管明年票投哪一家，是不是也來欣賞一下美式風格的「總統表」呢？

Vulcain今年為表款小改款，將尺寸由39升級為42毫米，並搭配藍色面盤。圖／Vulcain提供
Vulcain今年為表款小改款，將尺寸由39升級為42毫米，並搭配藍色面盤。圖／Vulcain提供
雖然智慧型手機當道，但一只能發出響鬧聲的手表，仍是一種老派、優雅的象徵。翻攝自 IG @ vulcain_watches
雖然智慧型手機當道，但一只能發出響鬧聲的手表，仍是一種老派、優雅的象徵。翻攝自 IG @ vulcain_watches
曾為多任美國總統配戴的Vulcain，堪稱美式「總統表」。圖／Vulcain提供
曾為多任美國總統配戴的Vulcain，堪稱美式「總統表」。圖／Vulcain提供

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