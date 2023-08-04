全台最貴Buffet「饗」加拿大生蠔突下架 業者出面澄清

據《壹蘋新聞網》接獲讀者投訴，全台最貴Buffet「101饗 A Joy」加拿大生蠔日前被「無預警下架」，時間剛巧正是食藥署公布一批加拿大生蠔檢出重金屬鎘超標，引發聯想。饗 A Joy為此特別說明指出，饗 A Joy 餐廳供應之進⼝⽣蠔皆有送檢合格證明，現場也有清楚標⽰產地來源、供消費者檢視。經營運數⽇觀察消費者取⽤喜好，偏愛鮮甜的⽇本⽣蠔，因此決定採⽤單⼀品項「⽇本⽣蠔」進⾏供應。

業者除了澄清與近期加拿⼤⽣蠔檢驗不合規之事無任何關聯，也透露，日本生蠔與加拿大生蠔的取餐比為2:1，國人明顯喜歡日本生蠔，才做此決定。

被稱為「全台最貴Buffet」的101饗 A Joy，擁有台北101於86樓高樓層景致，主打高檔食材龍蝦、生蠔、螃蟹等頂級海鮮與和牛吃到飽，晚餐含服務費要價破4千，仍搶訂一空，成為餐飲界最夯、討論度也最高的餐廳。

據周二食藥署公布最新邊境查驗不合格清單，其中，由河馬生鮮公司進口的加拿大生蠔，總計有312公斤商品被驗出重金屬鎘超標。河馬水產主要進口頂級海鮮，供應國內高檔餐廳，也自營海鮮火鍋超市。《壹蘋新聞網》接獲投訴，指稱河馬生鮮公司進口的生蠔鎘超標，原本是要提供給「饗A Joy」，但遭河馬生鮮公司否認。

才開幕一周就全面更換為日本生蠔，饗賓餐旅針對近日疑慮主動澄清表示，饗賓所使用的日本與加拿大生蠔每個批次都經檢驗合格。至於有媒體登載指出，曾前往饗A Joy用餐的民眾說，現場生蠔沒有標示產地，看不出來是加拿大或日本的，對此，饗賓認為是「誤導」，「從一開幕就有標示產地」。

除了生蠔大受歡迎引發話題，業者也透露，目前最受歡迎的還是龍蝦，進貨成本超高，不少饕家為此特地來嘗。還有93歲的阿公想來嘗鮮，子孫一下飛機就陪阿公來餐廳，十分有趣。