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台灣虎航營收優於預期 今破例發全體員工「年中獎金」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航今發放全體員工年中獎金。本報資料照片
台灣虎航今發放全體員工年中獎金。本報資料照片

疫情解封迎來民眾出國潮，台灣虎航營收連2季獲利，今年上半年更創下同期新高。據了解，該公司董事會昨天通過發放「年中獎金」，年資滿6個月可領基本薪加2萬元，未滿6個月也可領基本薪依到職月數比例加2萬元，總計約有700名員工受惠。

有消息指出，台灣虎航董事會昨天通過，今發放全體員工年中獎金，且到職未滿6個月也可領。據了解，今年1月到6月底前年資滿6個月，即可領基本薪加上2萬元；年資未滿6個月則領基本薪依到職月數比例再加2萬元。

台灣虎航董事長陳漢銘今寫給員工的內部信也曝光，內容指出，過去9個多月來大家所付出的辛勞及努力為公司在疫後創新高的優異表現，他與總經理積極希望為大夥爭取階段性的鼓勵，因此在董事會的支持下，將破例在年「中」發放獎金，在今天給大家鼓勵和獎勵。

信中表示，因各航點陸續復航及新開的多條航線，大家把時間與精力都投入工作運能。不同以往的是，每一位同仁專注在忙碌的工作崗位，紮實的展現疫情間反覆演練的劇情，以因應航線及航網的佈局，讓公司能在疫後最短的時間內飛到最滿、表現到最好，讓台灣虎航上半年交出一張優於預期成績單。

信中指出，今年上半年，由於旅運需求恢復，加上日本旅遊觀光熱潮，讓台灣虎航在市場取得優勢並且帶來亮眼的營收，但隨各機場人力、設備短缺問題，仍有部分航班未如期恢復到預設目標，加上產業供應鏈成本增加，台灣虎航不敢鬆懈，仍然謹慎因應並努力爭取各種增加收益可能性，為下半年做好最佳佈局。

陳漢銘也說，台灣虎航將在8月15日完成創新版的上市里程碑，這不僅是大家共同忙碌、堅持，好不容易完成的目標，更是國籍航空中睽違23年來，第3家完成上市的航空股，從今往後要為投資人及股東創造更優於預期的獲利。

台灣虎航

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