「饗 A Joy」加拿大生蠔下架傳鎘超標邊境遭攔 業者：日本生蠔較受歡迎

全台最貴Buffet「101饗 A Joy」7月23日於台北101大樓盛大開幕，一頓要價4千元，主打龍蝦、生蠔、螃蟹等頂級海鮮和牛吃到飽，瞬間躍上餐飲界龍頭。外傳本周無預警下架加拿大生蠔，原因是本來要進貨的加拿大生蠔「鎘超標」，近期於邊境查驗不合格而遭退運。對此業者否認，表示是因日本生蠔較受歡迎，故下架加拿大生蠔。而食藥署表示，即起針對加拿大生蠔採加強抽批，如再有違規，會提升至逐批查驗。

本周二食藥署公布最新邊境查驗不合格清單，其中由河馬生鮮公司進口的加拿大生蠔，總計312公斤，檢出重金屬鎘2mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類（不含殼）限量為1mg/kg，不符合《食品安全衛生管理法》第17條規定，依規定退運或銷毀。

針對進口生蠔報驗，食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，今年截至7月31日止，邊境報驗993批生蠔、合計14萬6752公斤，進口來源48%是日本、41%是法國，只有10批來自加拿大，另外還有愛爾蘭、美國、英國。993批中抽驗138批，唯1批不合格就是周二的加拿大生蠔，河馬生鮮公司今年僅報驗這一批生蠔。

林旭陽說，該批河馬公司報驗的加拿大生蠔，是今年第一批不合格，即起針對加拿大生蠔採「加強抽批」，提升比率至20至50%，如果再有一批違規，則會提升至逐批查驗，後續必須有5批合格且數量達原本的3倍，才會調降成一般抽批；其餘國家生蠔則維持一般抽批。

毒物專家、林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，若誤食鎘汙染的食品，有6%會被人體吸收，半衰期長達20年以上，長期下來恐造成腎臟、骨頭病變，且鎘是世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構公告一級致癌物，也會增加前列腺癌、肺癌、乳癌、鼻咽癌、胰臟癌、腎臟癌等，以及心血管疾病風險，臨床上鎘中毒無解毒劑，近年香港、台灣陸續出現蝦蟹貝殼類遭污染，呼籲政府加強把關，避免食用。

饗賓餐旅事業今下午發布聲明稿，「饗 A Joy」供應之進口生蠔皆有送驗合格證明，確保供應最安全無虞之料理，其中進口加拿大生蠔更取得食藥署檢驗合格證明，營業現場亦有標示產地來源供消費者檢視。經營運數日觀察消費者取用喜好，偏愛鮮甜的日本生蠔，基於提供最高滿意度為原則，決定採用單一品項「日本生蠔」進行供應，此衡量初衷與近期加拿大生蠔檢驗不合規無任何關聯，特此澄清。