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七夕情人禮／MOSCHINO、Marc Jacobs演繹Y2K熱潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MOSCHINO與Marc Jacobs呼應Y2K熱潮，將經典包款推出新設計。圖／品牌提供
MOSCHINO與Marc Jacobs呼應Y2K熱潮，將經典包款推出新設計。圖／品牌提供

一顆真心，是愛情裡難得的純粹。因此，以「心」為意象的設計，更是傳遞情意最直接的直球告白。七夕情人節將至，MOSCHINO將20年前首次亮相的HEARTBEAT BAG以當代風格重新詮釋，在Y2K千禧熱潮之際以新面貌回歸。Marc Jacobs則將招牌包款換上細紋的Monogram圖騰，刷舊的丹寧同樣呼應火熱的Y2K風潮。

MOSCHINO於20年前首次亮相的HEARTBEAT BAG，在千禧年間成為活躍的明星單品。作為品牌的標誌性經典，HEARTBEAT BAG在本季早秋系列中再次閃亮登場，延續一貫的義式美學，並以當代風格重新詮釋，為新一代品牌粉絲帶來與眾不同的風格。

具雕塑藝術感的3D設計是這季HEARTBEAT BAG的最大特色，包蓋與包身猶如心型的兩半，以隱藏磁扣設計完美相扣，組成一顆完整的愛心。鍍金迷你掛鎖和鑰匙作為配飾點綴在包款上面，象徵情侶間緊緊相扣的甜蜜情感。材質與配色也與時俱進，運用編織小牛皮打造出千鳥格紋細節，凹凸質地的包身，讓經典呈現出煥然一新的面貌。千鳥格HEARTBEAT BAG台灣販售款為復古感深褐色，以及酷感十足的黑色。

Marc Jacobs Monogram圖騰以品牌名稱字母重複排列形成獨有的圖案，這回襯上經典好搭的丹寧材質，刷舊質感帶有復古氛圍，結合潮流的包款輪廓，打造出充滿街頭感率性風格。包款翻蓋設計使用Marc的「M」字形的復刻包款「St. Marc」，丹寧Monogram襯著銀色粗鍊帶雙J磁扣和銀色鍊背帶，呈現不造作的個性魅力；小巧的TheSnapshot相機包，以及實用滿分的The Tote Bag托特包也皆有Monogram圖騰可選擇。

最適合情人節的自然是心型設計，Marc Jacobs將心型釦環與藏有Marc字的鍊帶串聯，項鍊更有「相戀」含意；另有使用水晶鑲嵌和亮面金屬的心型耳環，讓愛低調不張揚。

MOSCHINO代言人虞書欣與全新千鳥格HEARTBEAT BAG。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO代言人虞書欣與全新千鳥格HEARTBEAT BAG。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO千鳥格HEARTBEAT BAG台灣販售款，黑色10萬3,800元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO千鳥格HEARTBEAT BAG台灣販售款，黑色10萬3,800元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO千鳥格HEARTBEAT BAG台灣販售款，深褐色10萬3,800元。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO千鳥格HEARTBEAT BAG台灣販售款，深褐色10萬3,800元。圖／MOSCHINO提供
候佩岑搭配Marc Jacobs丹寧Monogram圖騰St. Marc肩背包(小) 19,900元。圖／翻攝侯佩岑IG
候佩岑搭配Marc Jacobs丹寧Monogram圖騰St. Marc肩背包(小) 19,900元。圖／翻攝侯佩岑IG
Marc Jacobs丹寧Monogram圖騰The Tote Bag托特包（小）15,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs丹寧Monogram圖騰The Tote Bag托特包（小）15,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs丹寧Monogram圖騰St. Marc 肩背包(大) 23,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs丹寧Monogram圖騰St. Marc 肩背包(大) 23,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs心鍊心戀項鍊，8,290元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs心鍊心戀項鍊，8,290元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 亮面金屬的心型耳環，4,490元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs 亮面金屬的心型耳環，4,490元。圖／Marc Jacobs提供

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