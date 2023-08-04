七夕情人禮／MOSCHINO、Marc Jacobs演繹Y2K熱潮

一顆真心，是愛情裡難得的純粹。因此，以「心」為意象的設計，更是傳遞情意最直接的直球告白。七夕情人節將至，MOSCHINO將20年前首次亮相的HEARTBEAT BAG以當代風格重新詮釋，在Y2K千禧熱潮之際以新面貌回歸。Marc Jacobs則將招牌包款換上細紋的Monogram圖騰，刷舊的丹寧同樣呼應火熱的Y2K風潮。

MOSCHINO於20年前首次亮相的HEARTBEAT BAG，在千禧年間成為活躍的明星單品。作為品牌的標誌性經典，HEARTBEAT BAG在本季早秋系列中再次閃亮登場，延續一貫的義式美學，並以當代風格重新詮釋，為新一代品牌粉絲帶來與眾不同的風格。

具雕塑藝術感的3D設計是這季HEARTBEAT BAG的最大特色，包蓋與包身猶如心型的兩半，以隱藏磁扣設計完美相扣，組成一顆完整的愛心。鍍金迷你掛鎖和鑰匙作為配飾點綴在包款上面，象徵情侶間緊緊相扣的甜蜜情感。材質與配色也與時俱進，運用編織小牛皮打造出千鳥格紋細節，凹凸質地的包身，讓經典呈現出煥然一新的面貌。千鳥格HEARTBEAT BAG台灣販售款為復古感深褐色，以及酷感十足的黑色。

Marc Jacobs Monogram圖騰以品牌名稱字母重複排列形成獨有的圖案，這回襯上經典好搭的丹寧材質，刷舊質感帶有復古氛圍，結合潮流的包款輪廓，打造出充滿街頭感率性風格。包款翻蓋設計使用Marc的「M」字形的復刻包款「St. Marc」，丹寧Monogram襯著銀色粗鍊帶雙J磁扣和銀色鍊背帶，呈現不造作的個性魅力；小巧的TheSnapshot相機包，以及實用滿分的The Tote Bag托特包也皆有Monogram圖騰可選擇。

最適合情人節的自然是心型設計，Marc Jacobs將心型釦環與藏有Marc字的鍊帶串聯，項鍊更有「相戀」含意；另有使用水晶鑲嵌和亮面金屬的心型耳環，讓愛低調不張揚。