網議TOP8湯姆克魯斯電影排行出爐！「不可能的任務」、「捍衛戰士」 誰能奪冠？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「湯姆克魯斯電影」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8湯姆克魯斯電影排行。

每部電影推出都是票房保證的湯姆克魯斯，已經從業超過40年，演出經典電影無數，從帥氣迷人的吸血鬼到滿口髒話的禿頭老闆，各種角色都能詮釋到位，甚至後來還挑戰以製片人的身分參與過許多電影，以下就整理出網友們熱議的湯姆克魯斯電影排行，快來揭曉吧！

「不可能的任務系列電影」動作特技場景品質保證 「捍衛戰士系列電影」網推神作值得反覆重刷 ▲ 網友熱議TOP8湯姆克魯斯電影 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「湯姆克魯斯電影」的相關話題討論，可以發現阿湯哥的經典之作「不可能的任務系列電影」最吸引社群熱議，網友表示「不可能的任務每一集都喜歡」、「經典系列的阿湯哥，就是要進戲院看他精彩的表演」，覺得不可能的系列電影以阿湯哥親身挑戰各種特技項目為亮點，無論劇情如何精彩的動作場面絕對值得一看。

此系列推出超過二十年已有七集續集，更累積大批的MI（Mission Impossible）粉，儘管湯姆克魯斯年紀超過六十歲，仍在續寫不可能的任務紀錄，讓粉絲們不只感動又敬佩，並直呼「不可能的任務可以再拍10集」、「好不希望不可能的任務就這樣結束」，希望這系列陪伴不少人度過青春年華的電影，最終章不要來得太快。

而睽違36年推出續集，且在全球掀起一股Top Gun旋風的「捍衛戰士系列電影」同樣備受討論，眾多網友大推「片頭的鐘聲響起，整個回憶都湧上來！還有誰能超越」、「難得又出現令人一刷再刷無法自拔的神作了」，更有網友認真說道「每個人都在努力掙扎，角色都在用力地要找出自己的定位，角色彼此對彼此的重量都很足夠，恰到好處的笑話，深刻的人設，用生命在燃燒的拉G力！真實精彩又合理的空戰，一切都是那麼的剛好，都是現在速食英雄電影裡缺乏的！」。

認為《捍衛戰士：獨行俠》從劇情內容到場景呈現都相當完美，二刷三刷的民眾不計其數，劇迷更紛紛喊道「我就問有幾部戲可以這樣，主角本人隔這麼久還能有這個條件再出演原本的角色」、「在大螢幕看過第一、二集的，不只是看熱鬧，還包含著與他一起成長和經過的歲月中，那些酸甜苦辣」，指出此系列電影除了好看之外，還承載著觀眾們幾十年來的回憶與經歷，相當可貴。

許多網友對於阿湯哥在科幻片「明日邊界」裡的演技發揮相當讚許，說道「阿湯哥這部一開始那個怕死、孬孬的眼神表情超到位的」，認為他對劇中膽小怕事的角色的詮釋十分傳神，也為這部電影未推出續集感到相當可惜。

另外，也是科幻類型電影的「關鍵報告」，被網友稱作是「阿湯哥的科幻片佳作之一」，就有人提到「滿滿科技感的科幻片，裡面一堆驚悚動作懸疑劇，看到最後尤其是結尾的爆點，我真的很喜歡」，感覺這部電影非常前衛，劇情安排豐富有轉折，是不少人心中的科幻電影神作。

你也是湯姆克魯斯的粉絲嗎？相信阿湯哥是不少人心目中的男神，熱愛電影並總是全力演出的他，敬業精神值得我們學習。看完以上排行榜後，若是對於阿湯哥還不熟悉的人，或是發現自己有遺漏的經典電影，不妨趁著暑假期間趕緊補上進度吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「湯姆克魯斯電影」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/19，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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