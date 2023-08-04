326萬國際觀光客來台 台灣美食展開幕盼再擦亮招牌

台灣美食展即日起至8月7日在台北世貿一館登場，活動分四大展區，除了有米其林、500碗推薦名單，各大飯店也推出餐券及住宿優惠，另有專屬異國美食展區。交通部長王國材今於開幕活動表示，台灣美食展這幾年帶來很多商機，今年截至昨天已有326萬人次國際觀光客來台，今年可望會更熱鬧，也讓世界再次看台灣美食。

行政院長陳建仁今出席活動表示，觀光業經過2年多疫情很艱辛撐過來，行政院疫後編列特別預算，希望促進600萬國際觀光客前來。台灣是科技島，每個人來到這也都說台灣美食讓人印象深刻。像以前大家要到比利時買巧克力，但外國朋友說台灣巧克力也是世界有名。台灣美食有創新，也有在地食材及文化背景，今年6月舉辦的鐵路便當節也是很好的國際行銷。

王國材指出，台灣美食展今年是第30屆，以台灣多元美食設計結合在地食材及廚師手藝，這幾年帶來很多商機。今年截至昨天為止已有326萬人次國際觀光客來台，可想像今年會更熱鬧，也讓世界再次看台灣美食。另外，台灣米其林指南也將於今年8月底發布，期待讓更多人來探索台灣美食

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣美食展是從食材、食器、食藝到食育缺一不可品牌，過去致力擦亮台灣美食招牌，從在地小吃到手路菜再到異國美食，從庶民小吃到精緻料理，也推廣惜食及護食精神，提升對環境的重視及要求，另也對國際宣示在台灣吃美食最安全，希望藉由美食展吸引更多國際觀光客來台。

台灣美食展由台灣觀光協會主辦，活動分四大展區，共集結600格攤位展出美食、伴手禮，包括冠軍美食、米其林、500碗推薦名單等，各大飯店集團也推出餐券、住宿券等優惠，如晶華酒店祭出3.3折起住宿搭配美食方案；富士大飯店與「牛五蔵」聯合推出一泊二食5.5折起；大地酒店「料理東西軍」套券每張平均1315元等。

另外，往年受歡迎的異國美食展區，今年展出包括日本香川烏龍麵、和歌山梅干3屋「南高梅本釀造梅酒」、高知縣「土佐酒」、鹿兒島水產紅魽肉餅、青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」、歡慶十周年的S&B金牌咖哩等。今年首次參展的韓國將帶來全羅南道的代表性食物，還有越南、奈及利亞等共同參與。