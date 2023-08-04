屁孩「連吐5盤壽司」噁爆！ 藏壽司：停止營業、全面消毒

繼日前日本一起男高中生在連鎖壽司專賣店內，做出用嘴舔醬油瓶口等惡劣行為之後，近日也有台灣網友爆料，她看見一名孩童在藏壽司台中SOGO店用餐時，對著旋轉台上的壽司吐口水、至少看到連吐5盤，當下父母竟然沒有制止，讓她完全沒了胃口。照片曝光後，在社群平台掀起熱議。

對此，亞洲藏壽司也立即做出回應，業者發聲明稿指出，「當下收到消費者通報後，該店人員雖立即前往該桌席確認顧客及商品狀況，然對應上仍有不足之處，對此我們深感歉意。今後，如遇類似狀況，店鋪將立即停止營業，待迴轉鏈上之商品全數廢棄、迴轉鏈、鮮度君等清潔消毒完成後，再重新營業。」