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「和牛涮」最大店開進高雄！享鴨、初瓦首度南下進港都

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
和牛涮8月進駐高雄夢時代，於FB或IG打卡招待特選海味盛合。圖／王品集團提供
和牛涮8月進駐高雄夢時代，於FB或IG打卡招待特選海味盛合。圖／王品集團提供

高雄人注意了。王品集團旗下和牛吃到飽品牌「和牛涮」的最大店型，8月進駐高雄夢時代，歡慶開幕，8/31前加入Line好友領優惠券，到高雄夢時代店消費並於FB或IG打卡，即招待特選海味盛合一份。

「和牛涮」8月首度進軍百貨，選在高雄夢時代開出第9家門店，坪數達162坪、座位有178席，是目前品牌最大店型，並提供6人座位，適合家庭客及朋友聚餐。周五、周六延長營業時間、從中午11點到凌晨一點半。

此外，「享鴨」也將開進高雄。8/12~8/27打造期間限定千倍大烤鴨佈景打卡裝置，降落漢神巨蛋前廣場，用手機拍下巨大烤鴨佈景照片，分享至個人FB或IG，到高雄裕誠店消費並出示畫面，可享當次結帳全單9折。另外還有限店獨享好禮，至門店用餐拍攝桌邊片鴨及餐點照，上傳個人FB或IG打卡，標記「#高雄裕誠享鴨」、每桌贈主廚私房菜一份。

韓式料理「初瓦」高雄裕誠店，也將於9月開幕。為感謝粉絲盛情，「初瓦」台北捷運西門店與台中台灣大道店同步舉辦周年慶，8/31前到店用餐喝啤酒，只要啤酒瓶蓋開出尾數數字「1」(例如1、11、21，以此類推)，即可「+1」免費獲得同款啤酒1瓶。8月底前將活動拍照上傳IG限時動態，標記「#初瓦生日初卡嘿」，還有機會抽中價值1,199元的雙人套餐兌換券。

和牛涮高雄夢時代店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號4樓A1

電話：07-841-6268

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

享鴨將進軍高雄，完成指定打卡內容，可每桌贈主廚私房菜。圖／王品集團提供
享鴨將進軍高雄，完成指定打卡內容，可每桌贈主廚私房菜。圖／王品集團提供
初瓦高雄裕誠店9月將盛大開幕，實現南部鐵粉的願望。圖／王品集團提供
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