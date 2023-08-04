韓國音樂劇兩大巨作本週上映 「這部」讓你哭到爆

韓國兩大高人氣音樂劇「如蝶翩翩」、「與神同行」即將在本週上映，擔綱兩部作品的主要演員「崔印亨」上個月來台，邀請台灣觀眾入場感受韓國音樂劇魅力。現正釋出雙人優惠六四折，有興趣的觀眾把握機會購票。

「如蝶翩翩」劇情描述七十歲、且患有老年癡呆的爺爺因參加完友人的婚禮後對於人生感到感慨，而想起自己年輕時的夢想，在同時，遇到了對未來徬徨的芭蕾天才少年，兩人展開熱血的追夢之旅。崔印亨來台受訪時表示，因自己的奶奶正是老年癡呆患者，他是想著與家人的情感，試圖理解患者的心理，成功詮釋了爺爺「沈德出」這個角色，也因此讓觀眾備受感染，全場都泣不成聲。

另外在上映前，主辦單位推出「映前優惠」，無論是購買「與神同行」還是「如蝶翩翩」，或是兩檔一起買，凡雙人購票皆可享八六折優惠價，購票還贈送多種好禮，歡迎關注官網或「瘋表演」粉絲團。