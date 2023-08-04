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不能錯過！《幕後傳奇－苦魯人生》暫時封箱站 演出倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖/聯合數位文創提供
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爆笑音樂劇《幕後傳奇－苦魯人生》即將在下週於臺中國家歌劇院中劇院進行暫時封箱的演出，除了每場次「場場驚喜，場場歡喜」的企劃外，特別邀請了同為高天恒導演執導的音樂劇《今晚，我想來點》演員宮能安一同來參與演出。劇團透露，這次暫時封箱站除了場次上的特別企劃外，在演出編排上也有小小的調整，喜愛苦魯人生的觀眾絕對不能錯過！

《幕後傳奇－苦魯人生》用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，以舞台劇幕後人員為主角，講述如你我一般的小人物如何透過不懈的努力，在與他人齊心合作下一同呈現出精彩的演出，道出幕後英雄的血淚、致敬各行各業的基層人員，是刺點創作工坊給劇場人的一封情書，更是致敬各行各業基層人員與幕後英雄的誠心之作，非相關科系與產業的觀眾，能以易懂的方式了解劇場文化，康軒文教亦將本劇列入全國國中藝文教材。購票請上OPENTIX售票網

｜演出場次｜

8/11（五）19:30，苦魯初體驗場，適合還未看過苦魯的觀眾！

8/12（六）14:30，應援歡唱場，跟著我們一起大合唱，適合看戲愛唱歌的觀眾們！

8/12（六）19:30，多元宇宙爆炸場，適合喜歡看一些彩蛋的觀眾！

8/13（日）14:30，多元宇宙千秋無敵爆炸場，就是絕對不能錯過的千秋場！

*以上場次企劃都不影響劇情的走向以及劇情的觀看，所以都可以放心購票！

音樂劇 劇場

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