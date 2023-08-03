只有10天！憑「韓式炸雞照片」吃bb.q炸雞「現省99元」

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自8月7日起以去骨蜂蜜蒜味炸雞搭配海鮮小煎餅，推出「韓迷快閃餐」。活動期間只要出示「韓式炸雞」照片，不論品牌與品項，就可享「韓迷快閃餐8折」優惠，現省99元。另外還有「啤酒加購買1送1」的方案。

自1995年成立至今的「bb.q CHICKEN」，全球總店數約4,000間，乃是韓國店數最多的炸雞連鎖店，並於2019年正式登台，目前在台共計21間分店。此次新推出的「韓迷快閃餐」，內含有「蜂蜜蒜味去骨炸雞」1份，以及新品「海鮮小煎餅」3片，限時於8月7日至8月18日的平日時段販售。

活動期間，凡至bb.q CHICKEN出示「韓式炸雞」照片，不論品牌、品項，即可享韓迷快閃餐8折優惠。原價497元，優惠價398元，每店每日限量100組，共計2萬組。同時購買快閃餐，還可享啤酒加購買1送1的優惠。