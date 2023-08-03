快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

2小時就賣光！台南人氣便當「王記好吃雞肉」暫停營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「王記好吃雞肉」以雞肉、雞肉便當聞名。圖／擷取自王記好吃雞肉飯粉絲頁
「王記好吃雞肉」以雞肉、雞肉便當聞名。圖／擷取自王記好吃雞肉飯粉絲頁

台南鄉親別撲空！位於台南市北區的「王記好吃雞肉」以白斬雞、煙燻雞、雞肉便當為招牌，尤其便當經常開賣2小時就全部賣光，是許多台南人的口袋名單之一。但是王記好吃雞肉宣佈，因租約到期因素，將於8月6日起暫停營業。

靠近開元市場的「王記好吃雞肉」，店內主打「白斬雞」、「煙燻雞」2種口味的雞肉，提供半隻或1隻的選項。除此之外，特定上午時段另有販售便當，包括有雞翅飯、煙燻雞肉飯、白斬雞肉飯、煙燻雞腿飯等多種品項。

由於物有所值、滋味好，因此王記好吃雞肉獲得許多民眾青睞，尤其中午販售便當的時段，更是會見到長長的排隊人龍，往往1.5～2小時就販售一空，被網友暱稱「台南最強便當店」。在google地圖上，王記也獲得超過800則評論，平均獲得4.4顆星。

王記好吃雞肉近期發布公告，表示因租約到期，8月6日起暫停營業，日後擇期擇地恢復營業。隨著停業訊息出爐，網友也表示「希望來東區」、「趕快來安平」、「我真的超喜歡你們家的雞肉」、「希望不要離開元太遠」

「王記好吃雞肉」因租約到期將暫停營業。圖／擷取自王記好吃雞肉飯粉絲頁
「王記好吃雞肉」因租約到期將暫停營業。圖／擷取自王記好吃雞肉飯粉絲頁

便當 台南

延伸閱讀

阿部瑪利亞來台快6年首遇「台北颱風假」　直言：睡不著了

「2023臺灣米其林指南」完整入選名單 8月31日揭曉

雙北僅「信義ATT店」有開！台灣薩莉亞14家分店停業1日

50嵐為何人氣不墜？眾人點出「2關鍵」讚爆：手搖界的麥當勞

相關新聞

2小時就賣光！台南人氣便當「王記好吃雞肉」暫停營業

台南鄉親別撲空！位於台南市北區的「王記好吃雞肉」以白斬雞、煙燻雞、雞肉便當為招牌，尤其便當經常開賣2小時就全部賣光，是許...

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

上個月與北科大學生鬧出「白飯之亂」的「大道創意熱炒」，才剛剛透過粉絲專頁「宣告即將回歸」，不料卻遭網友起底王姓老闆過去有...

三星新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold5、Z Flip5時尚登台！8/4中午12點開放限量預購

台灣三星電子持續引領摺疊智慧手機市場，2020至2022年間，摺疊機銷售量成長超過15倍。看好摺疊型態快速邁向主流，三星...

以部長身分訪美 陳吉仲推石斑魚、芒果、蝴蝶蘭

8月1日農委會升格農業部當天晚間，農業部長陳吉仲就以「部長」身分8月2日至5日率團訪問美國，除3日出席在西雅圖舉行的亞太...

韓國超人氣「橋村炸雞」宣布二店落腳台北101購物中心

由王座（2751）代理韓國炸雞第一品牌「橋村炸雞」正式登台，首站插旗板橋車站環球購物中心。王座國際總經理林子恒表示，首店...

世界級殊榮 花蓮蜜香紅茶獲英國美食奧斯卡三星大獎

有「美食奧斯卡」美稱的英國美食大賞Great Taste Awards最近公布得獎名單，花蓮南區玉里、富里茶農陳期泓、林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦