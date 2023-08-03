2小時就賣光！台南人氣便當「王記好吃雞肉」暫停營業
台南鄉親別撲空！位於台南市北區的「王記好吃雞肉」以白斬雞、煙燻雞、雞肉便當為招牌，尤其便當經常開賣2小時就全部賣光，是許多台南人的口袋名單之一。但是王記好吃雞肉宣佈，因租約到期因素，將於8月6日起暫停營業。
靠近開元市場的「王記好吃雞肉」，店內主打「白斬雞」、「煙燻雞」2種口味的雞肉，提供半隻或1隻的選項。除此之外，特定上午時段另有販售便當，包括有雞翅飯、煙燻雞肉飯、白斬雞肉飯、煙燻雞腿飯等多種品項。
由於物有所值、滋味好，因此王記好吃雞肉獲得許多民眾青睞，尤其中午販售便當的時段，更是會見到長長的排隊人龍，往往1.5～2小時就販售一空，被網友暱稱「台南最強便當店」。在google地圖上，王記也獲得超過800則評論，平均獲得4.4顆星。
王記好吃雞肉近期發布公告，表示因租約到期，8月6日起暫停營業，日後擇期擇地恢復營業。隨著停業訊息出爐，網友也表示「希望來東區」、「趕快來安平」、「我真的超喜歡你們家的雞肉」、「希望不要離開元太遠」
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