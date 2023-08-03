白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

上個月與北科大學生鬧出「白飯之亂」的「大道創意熱炒」，才剛剛透過粉絲專頁「宣告即將回歸」，不過由於先前老闆曾遭網友起底過去有酒駕紀錄；消息一出，再度引發網友議論紛紛，甚至有網友到粉專的回歸貼文底下，去刷嗆老闆酒駕不報稅。

大道創意料理快炒2日深夜在臉書發文預告可望重新回歸，不少網友留言表示，「支持老闆」、「老闆加油！期待開張！」；不過也有部分網友留下不認同老闆的反串文，「支持酒駕老闆，過八點記得不要賴皮不補飯」、「支持酒駕逃稅檳榔嘴說詞反覆的老闆」、「支持老闆酒駕，餐廳私設KTV不報稅」、「笑死 ，又復活了」。