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世界級殊榮 花蓮蜜香紅茶獲英國美食奧斯卡三星大獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里赤科山茶農陳期泓首次參賽2023英國美食大賞Great Taste Awards，以露予莊園「露予蜜香紅茶」獲得三星獎殊榮。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉里赤科山茶農陳期泓首次參賽2023英國美食大賞Great Taste Awards，以露予莊園「露予蜜香紅茶」獲得三星獎殊榮。圖／花蓮縣政府提供

有「美食奧斯卡」美稱的英國美食大賞Great Taste Awards最近公布得獎名單，花蓮南區玉里、富里茶農陳期泓、林俊傑，以蜜香紅茶分別獲得最高的三星榮譽，把花蓮蜜香紅茶推向國際。

花蓮縣政府表示，英國美食大賞由英國美食協會主辦，創立於1994年，評審團由廚師、食物供應商、美食作家和零售商組成，評選機制公正客觀，是食品界具有公信、認可的標章。今年逾百個國家、上萬件食品參賽，林俊傑的「綠蜒蜜香紅茶（花香）獲得1個三星獎、2個二星獎及2個一星獎；陳期泓的露予莊園的「露予蜜香紅茶」獲得1個三星獎和2個二星獎。

林俊傑的茶園位於富里六十石山，他種金針也種茶，製茶工夫深受肯定，去年在日本獲獎，今年與玉里鎮赤科山茶農陳期泓攜手參加英國美食大賞，雙雙獲獎。

林俊傑帶著5項茶品出賽，綠蜒蜜香紅茶（花香）摘下三星，綠蜒蜜香紅茶（果香）及秀玉金萱茶茶包獲二星、秀玉金萱茶及綠蜒蜜香紅茶茶包獲得一星，他以打高爾夫球形容「全部上果嶺，一桿進洞，完勝！」可以帶著國旗去領獎了。

陳期泓以赤科山獨特風味的蜜香紅茶及小油菊茶品首度參賽，蜜香紅茶（花果香）獲三星獎、蜜香紅茶（堅果香）及小油菊茶包獲得二星獎，他興奮地說「這是世界級的殊榮」。

縣府農業處長陳淑雯也為兩人喝采，她說，英國美食大賞每年大約只有25%的參賽作品能夠獲得一星評鑑，要獲得二星獎的榮耀更只有不到一成，已是傑出美食的代表，最高榮譽三星獎只有前2%的頂級參賽作品能夠獲得，代表著極其美味，花蓮一口氣有2件茶品獲得三星獎殊榮，讓花蓮的蜜香紅茶走向國際，朝著世界知名茶品邁進。

花蓮富里六十石山茶農林俊傑的「綠蜒蜜香紅茶(花香)」，獲2023英國美食大賞最高榮譽三星獎。圖／花蓮縣政府提供
花蓮富里六十石山茶農林俊傑的「綠蜒蜜香紅茶(花香)」，獲2023英國美食大賞最高榮譽三星獎。圖／花蓮縣政府提供

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