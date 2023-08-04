年輕人還會拜普渡嗎？影片父子奇幻變身情節引發反思 中元普渡四大關鍵一次看

中元節將至，家戶、社區及公司都開始準備供品來為好兄弟們普渡，各大賣場也都推出各項優惠吸引消費者，但對現在年輕人來說，都認為普渡是老一輩的事，且不清楚如何準備供品？最近看了家樂福的「普渡跨世代，這拜我來」影片超有感，長大後才懂，普渡是父母為了家人平安的心意！

普渡跨世代 家樂福變身影片引發討論

在家樂福的幫忙下，變身為爸爸的兒子，可以輕輕鬆鬆一站購足所有普渡用品！ 圖／截自家樂福影片

每年中元節，父母或爺爺奶奶總是為了普渡忙進忙出的張羅，但對數位時代的年輕人來說，越來越不懂普渡的意義，中元普渡面臨「傳承」危機。

家樂福新推出的中元節廣告，以最夯的變身情節，描述跨世代的父子不論是對普渡觀念、生活型態都有不同想法，卻因為突如其來的一場身體互換，讓年輕的兒子外表變身為父親，必須負擔起中元普渡重責大任的角色。

採買普渡用品的過程中，原本兒子相當慌亂，但在爸爸的身體記憶下，兒子輕輕鬆鬆在家樂福一站購足所有普渡用品，包括三牲四果，甚至國外零食糖果餅乾，讓兒子驚呼，原來普渡跟自己想的不一樣！

輕鬆有趣的影片，在網路引起熱烈迴響討論。不少觀看者反思，過往對普渡的迷思和誤解，也逐漸了解普渡是父母為了家人平安的心意…有網友看完表示「想想我好像真的不會拜，今年普渡決定跟爸媽說，我來幫忙！」「劇本很荒謬，但看完卻覺得暖暖的，很喜歡片尾家人拜拜互動的畫面」

年輕人普渡拜法 四大關鍵每個人對中元有不同看法，但俗話說有拜有保佑，隨著時代進步，也因應現代人的忙碌，年輕一代在普渡準備也可以很容易！

除了祈求平安，透過普渡傳承文化，更是傳承父母親的心意，年輕人的普渡拜法怎麼拜？一次學會

一、供品輕鬆準備中元節供桌習俗必備三牲四果，也就是雞、豬、魚三樣肉類，和四季的當令水果。每年長輩為了備齊供品，一大早去傳統市場人擠人搶貨，接著又趕去超市買罐頭、餅乾、飲料，再殺去買普渡金紙，接著趕回家處理食材，這樣東奔西跑，實在心疼長輩辛勞。

家樂福賣場在中元節期間，提供多樣選擇、延長開放時間，不論是長輩想買傳統三牲四果，或年輕人追求重點簡單化供品，都可以一趟輕輕鬆鬆完成採買任務。

中元節不論是三牲四果、罐頭、餅乾等，到家樂福都可以一站購足。 圖／截自家樂福影片

二、普渡更環保永續因應年輕人綠色消費意識抬頭， 採購商品時會注意對環境帶來的影響，低碳或是有機的商品，也注重減少包材或可回收的包裝。家樂福推出最熱銷生態農業、永續漁業、有機商品、地方創生商品等等商品，更曾經在「台灣零售通路企業減塑評比報告」拔得頭籌，讓年輕人普渡，也可以心意不打折、永續愛地球。

家樂福永續漁業標章產品。 圖／家樂福 提供

三、普渡精打細算每年的中元普渡，各大業者都會祭出各種折扣，不論是飲料、餅乾、泡麵、罐頭都出現許多下殺優惠，甚至其他檔期看不到的組合套裝，在多款新商品與優惠雙重作用下，小資族的年輕人會趁著普渡檔期順便囤貨，優惠省更多。

家樂福賣場推出中元節專區，提供多樣選擇、延長開放時間，輕鬆完成採買任務。 圖／截自家樂福影片

四、網路下單快速到貨中元節購買普渡供品除了親自到賣場，家樂福也提供線上選購各式中元主題商品，讓沒空到賣場選購的民眾省時省力，只要使用「家速配」快速到貨服務，主打最快1小時送到家，讓普渡採買加速更有效率。

家樂福最體貼普渡需求的民眾，即日起至8月29日推出「週週有九折都好買」活動，只要申辦家樂福會員，在特定日期前往消費，家速配、超市店單筆消費滿888元就打9折；量販店、線上購物單筆消費滿2000元就打9折。

「週週有九折都好買」實體門市以現金折價券回饋，線上購物與家速配直接折抵，總共五波的9折特惠活動，記得看清楚日期，搶到最優惠的商品。

家樂福自即日起至8月29日推出「週週有九折都好買」活動。 圖／家樂福 提供

不同世代，想讓家人平安順利的心意都是一樣的。中元普渡，無論是傳統大張旗鼓準備，或現代簡易誠心最重要的普渡版本，家樂福都可以讓你一站購足，讓中元普渡從「老一輩的事」變成 「年輕人參與的事」，普渡跨世代，這拜我來！

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