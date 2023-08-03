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「2023臺灣米其林指南」完整入選名單 8月31日揭曉

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
米其林宣布《臺灣米其林指南 2023》完整餐廳入選名單將於 2023 年 8 月 31 日發布。圖／米其林提供。
米其林宣布《臺灣米其林指南 2023》完整餐廳入選名單將於 2023 年 8 月 31 日發布。圖／米其林提供。

在邊境重啟、國際旅遊重啟的熱絡氣氛中，饕客引頸期待的《臺灣米其林指南 2023》完整餐廳入選名單，將於2023年8 月31日公布，發布會暨晚宴當天將於臺北文華東方酒店舉行，以彰顯臺北、臺中、臺南及高雄四地大廚與餐廳團隊的成就。人氣最高、提供「物有所值」美食店家名單的「必比登推介」，今年名單將於發布會前一周的2023年8月23日，透過新聞稿及網站和 App 的文章公布。

米其林指出，《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的：米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。

米其林強調，地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。

自2022年4月13日起，米其林於每月第二個星期三，即時新增名單會發布於《米其林指南》網站以及 App。希望透過這樣固定的發布與更新，這些被米其林評審員發掘的新餐廳，能有更多機會受到關注。在這些每月新入選的餐廳中，其中一些也很有可能會在年度發表會中獲得評級；米其林星、必比登推介及米其林綠星，則依舊維持年度發布。

米其林 餐廳 味道

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