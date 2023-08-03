SKM Park Outlets攜手21家企業釋出近百職缺首度聯合徵才
SKM Park Outlets高雄草衙攜手21家企業廠商釋出職缺，提供近百個多元工作選擇，將於本周六8/5首次舉辦聯合徵才活動。
新光三越旗下Outlets「SKM Park Outlets高雄草衙」為結合購物、遊樂園、美食等全方位的休閒空間，將於8/5首次舉辦聯合徵才活動，當天邀集21個廠商，釋出近百個門市人員、內外場服務人員、技術工程師等全時和兼職職缺，參與徵才廠商包含iStore、國賓影城、TGI
FRIDAYS、一風堂、丸亀製麵、添好運、瓦城、莫凡彼及大魯閣實業等，提供多元的工作選擇，歡迎新鮮人或有經驗的專業人士到現場參與徵才活動。
徵才活動資訊
活動時間：2023/8/5(六) 11:00-14:00
活動地點：SKM Park Outlets高雄草衙 大道東2樓東北角(高雄市前鎮區中安路1-1號)
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