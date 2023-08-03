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SKM Park Outlets攜手21家企業釋出近百職缺首度聯合徵才

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SKM Park Outlets高雄草衙攜手21家企業廠商釋出近百職缺，8/5首次舉辦聯合徵才活動。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙攜手21家企業廠商釋出近百職缺，8/5首次舉辦聯合徵才活動。圖／SKM Park Outlets提供

SKM Park Outlets高雄草衙攜手21家企業廠商釋出職缺，提供近百個多元工作選擇，將於本周六8/5首次舉辦聯合徵才活動

新光三越旗下Outlets「SKM Park Outlets高雄草衙」為結合購物、遊樂園、美食等全方位的休閒空間，將於8/5首次舉辦聯合徵才活動，當天邀集21個廠商，釋出近百個門市人員、內外場服務人員、技術工程師等全時和兼職職缺，參與徵才廠商包含iStore、國賓影城、TGI

FRIDAYS、一風堂、丸亀製麵、添好運、瓦城、莫凡彼及大魯閣實業等，提供多元的工作選擇，歡迎新鮮人或有經驗的專業人士到現場參與徵才活動。

徵才活動資訊

活動時間：2023/8/5(六) 11:00-14:00

活動地點：SKM Park Outlets高雄草衙 大道東2樓東北角(高雄市前鎮區中安路1-1號)

職缺內容：https://reurl.cc/01bEDb

徵才活動 職缺

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