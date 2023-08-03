快訊

中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

南韓神祕論文炒熱「超導體」概股 市場追捧恐一場空？

台積電設廠、銅鑼房價要飛了？在地房仲：將複製這經驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北僅「信義ATT店」有開！台灣薩莉亞14家分店停業1日

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣薩莉亞宣布14家分店因卡努颱風停業一天。圖／摘自「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」FB粉絲團。
台灣薩莉亞宣布14家分店因卡努颱風停業一天。圖／摘自「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」FB粉絲團。

中颱卡努來襲，主打平價義大利風格美食的連鎖餐廳「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」，宣布旗下14家分店停業1日；但位於台北市的信義ATT店，以及位於桃園市的所有店鋪，皆正常營業。雙北地區僅有「信義ATT店」一家店鋪有開。

「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」以「提供貨真價實卻便宜的料理」為特色，在台灣、日本、上海、北京、廣州、香港、新加坡等地都有分店，全球店鋪約1500家以上、提供義大利風格歡樂豐盛飲食文化。餐廳不收10%服務費、也沒有提供套餐，以單點為主，手工擀製的佛卡夏（25元起）、選用義大利麵發源地南義大利「Antonio Amato」公司的義大利麵製作的各式義大利麵（100元起）、現點現烤的8吋披薩（110元起）...等，都是歷久不衰的人氣菜色。

台灣薩莉亞在雙北與桃園市，有多家分店。圖／摘自「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」FB粉絲團。
台灣薩莉亞在雙北與桃園市，有多家分店。圖／摘自「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」FB粉絲團。

義大利 餐廳

延伸閱讀

影／中颱卡努來勢洶洶 李四川視察抽水站防颱整備

停班課整理包／中颱卡努來襲！北北基宜放颱風假、蘭嶼中午12時起停班停課 全台資訊一次看

中颱卡努來襲 板橋、中和環球購物中心暫停營業1天

影／中颱卡努外圍環流掃到小琉球 東琉航線4日停航遊客今急返

相關新聞

以部長身分訪美 陳吉仲推石斑魚、芒果、蝴蝶蘭

8月1日農委會升格農業部當天晚間，農業部長陳吉仲就以「部長」身分8月2日至5日率團訪問美國，除3日出席在西雅圖舉行的亞太...

韓國超人氣「橋村炸雞」宣布二店落腳台北101購物中心

由王座（2751）代理韓國炸雞第一品牌「橋村炸雞」正式登台，首站插旗板橋車站環球購物中心。王座國際總經理林子恒表示，首店...

世界級殊榮 花蓮蜜香紅茶獲英國美食奧斯卡三星大獎

有「美食奧斯卡」美稱的英國美食大賞Great Taste Awards最近公布得獎名單，花蓮南區玉里、富里茶農陳期泓、林...

「2023臺灣米其林指南」完整入選名單 8月31日揭曉

在邊境重啟、國際旅遊重啟的熱絡氣氛中，饕客引頸期待的《臺灣米其林指南 2023》完整餐廳入選名單，將於2023年8 月3...

SKM Park Outlets攜手21家企業釋出近百職缺首度聯合徵才

SKM Park Outlets高雄草衙攜手21家企業廠商釋出職缺，提供近百個多元工作選擇，將於本周六8/5首次舉辦聯合...

雙北僅「信義ATT店」有開！台灣薩莉亞14家分店停業1日

中颱卡努來襲，主打平價義大利風格美食的連鎖餐廳「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」，宣布旗下14家分店停業1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦