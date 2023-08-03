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雙北僅「信義ATT店」有開！台灣薩莉亞14家分店停業1日
中颱卡努來襲，主打平價義大利風格美食的連鎖餐廳「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」，宣布旗下14家分店停業1日；但位於台北市的信義ATT店，以及位於桃園市的所有店鋪，皆正常營業。雙北地區僅有「信義ATT店」一家店鋪有開。
「台灣薩莉亞（Saizeriya） サイゼリヤ」以「提供貨真價實卻便宜的料理」為特色，在台灣、日本、上海、北京、廣州、香港、新加坡等地都有分店，全球店鋪約1500家以上、提供義大利風格歡樂豐盛飲食文化。餐廳不收10%服務費、也沒有提供套餐，以單點為主，手工擀製的佛卡夏（25元起）、選用義大利麵發源地南義大利「Antonio Amato」公司的義大利麵製作的各式義大利麵（100元起）、現點現烤的8吋披薩（110元起）...等，都是歷久不衰的人氣菜色。
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