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眼淚白流？「亞尼克夢想村」品牌整併繼續開　原因曝光！單週網路破千筆聲量

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/亞尼克夢想

文／陳羿郿

「亞尼克夢想村」7月29日在臉書宣布，亞尼克夢想村於7月31日結束營業，8月1日回歸亞尼克品牌，讓一票粉絲以為19年的店家將走入歷史；不過7月30日粉專小編將舊貼文刪除，並解釋「夢想村將在8/1回歸亞尼克品牌」，讓民眾相當困惑。

亞尼克夢想村熄燈？亞尼克：陽明山門市繼續開

針對亞尼克夢想村熄燈，亞尼克表示，夢想村是派塔專賣，為了讓消費者對品牌辨識度更高，夢想村名稱併入亞尼克品牌，加強商品多元性並深耕品牌，原址繼續服務客人 ，所有權益不受影響，夢想村的商品也會回歸亞尼克門市販售。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內（2023/07/26-2023/08/01）關於「亞尼克夢想村」累積1,091筆網路聲量。熄燈消息一出，不少網友紛紛說道，「好可惜喔，我還去做過幾次diy，很喜歡欸」、「夢想破滅...想問一下，以後鹹派怎麼買？隔壁生乳捲店會收掉嗎？」「大學回憶」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

美軍宿舍群業者結束營業　所有人台銀將收回自辦

「亞尼克夢想村」是亞尼克於2004年成立的品牌，位在台北市陽明山美軍宿舍群遺址，而陽明山美軍宿舍群的所有人是台灣銀行，由於過去長期閒置，文化局2013年主動洽談代管，透過「老房子計畫」及修復資金折抵租金模式，協助媒合民間專業團隊使用，包含亞尼克夢想村、戲咖啡、BRICK YARD 33 1／3美軍俱樂部等品牌都依循此模式進駐。

如今，文化局與台銀契約至9月底結束，台銀將收回自辦，文化局指出，房舍期滿後將返回台銀，若營運團隊仍有營運意願，可洽台銀進行後續契約之洽談。

image source：FB/亞尼克夢想村

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月26日至2023年08月01日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『亞尼克夢想村』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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