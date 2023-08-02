萬元起跳就能收藏Seiko最經典復刻表款 限量款、高質感一次備妥！

有故事的手表，最能打動消費者的心，日本鐘表品牌Seiko必然深闇這個道理，因此近期分別在Seiko 5 Sports和King Seiko系列，推出了復刻60年代經典款的設計。從萬元起跳的親民價格到十萬元起的區間帶，配備不同等級的機芯與打磨程度，但相同的是都能收藏品牌的片段光輝。

2023年是Seiko投身製表的第110個年頭，但同時也是Seiko 5 Sports系列推出第一款腕表的55周年，所以有什麼比復刻原始表款，更值得當作紀念款的呢？於是順應消費者期待，Seiko 5 Sports 55周年復刻限定腕表，就此而生。不僅將初代版的5號盾形Logo重現於表盤的12點鐘位置，同時6點鐘位置也飾有藍色「SPORTS」字樣，忠實復刻經典元素。值得一提的是，搭配使用機能結構鎖打造的鍊帶，背蓋另鐫刻有「LIMITED EDITION」字樣及限量編號。外盒則採用了與初代Seiko 5 Sports包裝相同的標誌與配色，展現屬於60年代復古氛圍。

Seiko還推出Seiko 5 Sports SKX Sports Style表款，承襲配置在4點鐘位置的表冠及立體感十足的單向旋轉表圈等設計元素。圖／Seiko提供

除了復刻初代Seiko 5 Sports腕表之外，Seiko還致敬1969年歷史款，推出Seiko 5 Sports SKX Sports Style表款。承襲配置在4點鐘位置的表冠及立體感十足的單向旋轉表圈等設計元素，並分別搭配銀、黑和橙色，帶出濃濃懷舊感。

Seiko以KSK為藍本，推出全新復刻King Seiko腕表。圖／Seiko提供

另外與Grand Seiko齊名的King Seiko在60年代時也是頂尖製表代名詞，後來因為種種原因暫離市場，但在復古風潮襲來，以及藏家的期待下，Seiko於幾年前開始推出復刻款。而說到King Seiko就不得不提1965年推出奠定系列美學基礎，被人稱為「KSK」的二代表款。今年Seiko便以KSK為藍本，改良表殼結構，同時降低了箱型藍寶石水晶鏡面的高度，使得整體厚度比先前同款更加纖薄，甚至較搭載手上鍊機芯原創款薄0.2毫米。而且腕表經過特殊交錯拋光處理，將拋光的平面達到無變形的鏡面效果，能自然地反射光線，凸顯高級質感。

Seiko 5 Sports 55周年復刻限定腕表，搭配使用機能結構鎖打造的鍊帶，背蓋另鐫刻有「LIMITED EDITION」字樣及限量編號。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports 55周年復刻限定腕表，精鋼表殼、表鍊，全球限量15,555只，13,000元。圖／Seiko提供

King Seiko 2023全新KSK復刻SJE091J1腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載6L35機械機芯，約10萬8,000元。圖／Seiko提供

King Seiko 2023全新KSK復刻SJE089J1腕表，精鋼表殼與表鍊，搭載6L35機械機芯，約10萬8,000元。圖／Seiko提供