滿滿小新！藏壽司「蠟筆小新主題店」開張 打卡抽週邊

繼推出「蠟筆小新扭蛋」之後，藏壽司自8月4日起，也將針對全台北中南推出3間「蠟筆小新特色店」，除了有豐富的蠟筆小新打卡元素外，上傳照片或是參與集點活動，還有機會將蠟筆小新週邊帶回家。

藏壽司自8月4日起，推出全台限定3間的蠟筆小新特色店，分別為「中山南西店」、「台中惠文路店」與「高雄岡山店」。特色店可以看到小新、小白、小葵、不理不理左衛門等經典人氣角色的身影，讓粉絲們可以盡興拍照打卡。8月4日至8月31日期間，凡上傳特色店的佈置照片並參與社群活動，就有機會抽中蠟筆小新無線鍵盤滑鼠組、零錢包、洗衣袋、限定門簾等多款週邊商品。

除此之外，藏壽司也推出蠟筆小新集點活動。8月4日起於任一店舖消費滿300元，就可獲得1點，集滿10點可以獲得蠟筆小新「摺疊收納盒」；集滿14點則能兌換印有小新、小葵與小白圖案的「雙層吸管冷飲杯」；集滿18點則可以直接換到「富士山造型抱枕」。8月4日起至9月19日開放集點，兌換則開放到9月26日。