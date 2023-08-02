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專屬夏天的顏色！用藍色系腕表捕捉快樂的假日氣息

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
真力時DEFY Skyline Ice Blue 41毫米精鋼自動腕表，29萬9,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY Skyline Ice Blue 41毫米精鋼自動腕表，29萬9,400元。圖／真力時提供

象徵夏日悠然時光的藍色是全球備受歡迎的色彩之一，熱愛夏天的宇舶表（Hublot）推出不同色調的藍色腕表，捕捉夏日氣息。42毫米表徑的Big Bang Unico天空藍陶瓷計時碼表，完美捕捉藍色的天空、海洋和夏日的意象，品牌大使Chiara Ferragni和短跑世界紀錄保持人「亞買加閃電」Usain Bolt日前出席宇舶表在地中海度假勝地舉辦的上市派對，就配戴此款腕表，演繹近日最流行的低調奢華穿搭；除了全球各地專賣店也同步換上夏日主題，台灣也將於8月4日在W Hotel Wet Bar舉行夏夜池畔派對。

宇舶表也與品牌大使、高球名將達斯汀強生（Dustin Johnson）攜手推出全新2023年限定色的Big Bang Golf晴空藍高爾夫腕表，設計繼承2017年至今推出的同系列DNA，採用碳纖維與鋁金屬的鍍鋁碳纖維（Texalium®），打造獨特的晴空藍色彩，整只表僅重98公克，搭載宇舶自製MHUB1580自動上鍊機芯，並配有專屬的「揮桿數顯示機制」，展現輕盈且科技運動感，全球限量100只。

同屬LVMH集團的另一製表品牌真力時（Zenith）則是一口氣推出三款配有冷冽冰藍色表盤的全新DEFY Skyline腕表，共有41毫米精鋼、36毫米精鋼、與36毫米精鋼鑲鑽三種選擇，於台中天文時創真力時實體專賣店與官方網站限定販售。棱角分明的精鋼表殼和十二邊形表圈，襯托閃耀清冷金屬光澤的冰藍色調，搭配四芒星構成的鐫刻圖案，為炎炎夏日帶來一絲清涼。

Hublot Big Bang Unico Golf天空藍高爾夫腕表，2023 特殊色限量款，101萬1,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico Golf天空藍高爾夫腕表，2023 特殊色限量款，101萬1,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
宇舶表大使Chiara Ferragni出席摩納哥活動，配戴Big Bang Unico天空藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶表大使Chiara Ferragni出席摩納哥活動，配戴Big Bang Unico天空藍陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico 42毫米天空藍陶瓷計時碼表，74萬元，限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot Big Bang Unico 42毫米天空藍陶瓷計時碼表，74萬元，限量200只。圖／宇舶表提供
Hublot品牌大使、高球名將達斯汀強生配戴Big Bang Unico Golf腕表。圖／宇舶表提供
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真力時DEFY Skyline Ice Blue 36毫米精鋼自動腕表，28萬2,600元。圖／真力時提供
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