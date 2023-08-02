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專屬夏天的顏色！用藍色系腕表捕捉快樂的假日氣息
象徵夏日悠然時光的藍色是全球備受歡迎的色彩之一，熱愛夏天的宇舶表（Hublot）推出不同色調的藍色腕表，捕捉夏日氣息。42毫米表徑的Big Bang Unico天空藍陶瓷計時碼表，完美捕捉藍色的天空、海洋和夏日的意象，品牌大使Chiara Ferragni和短跑世界紀錄保持人「亞買加閃電」Usain Bolt日前出席宇舶表在地中海度假勝地舉辦的上市派對，就配戴此款腕表，演繹近日最流行的低調奢華穿搭；除了全球各地專賣店也同步換上夏日主題，台灣也將於8月4日在W Hotel Wet Bar舉行夏夜池畔派對。
宇舶表也與品牌大使、高球名將達斯汀強生（Dustin Johnson）攜手推出全新2023年限定色的Big Bang Golf晴空藍高爾夫腕表，設計繼承2017年至今推出的同系列DNA，採用碳纖維與鋁金屬的鍍鋁碳纖維（Texalium®），打造獨特的晴空藍色彩，整只表僅重98公克，搭載宇舶自製MHUB1580自動上鍊機芯，並配有專屬的「揮桿數顯示機制」，展現輕盈且科技運動感，全球限量100只。
同屬LVMH集團的另一製表品牌真力時（Zenith）則是一口氣推出三款配有冷冽冰藍色表盤的全新DEFY Skyline腕表，共有41毫米精鋼、36毫米精鋼、與36毫米精鋼鑲鑽三種選擇，於台中天文時創真力時實體專賣店與官方網站限定販售。棱角分明的精鋼表殼和十二邊形表圈，襯托閃耀清冷金屬光澤的冰藍色調，搭配四芒星構成的鐫刻圖案，為炎炎夏日帶來一絲清涼。
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