商務人士必看！RIMOWA、TUMI助攻 旅行時便利又時髦有型
商務型態的旅行其實比一般旅遊，更講究效率，如何讓旅人移動時更從容，都是RIMOWA和TUMI關注的議題。像是RIMOWA的Travel Accessories系列全新登機箱行李掛袋，能減輕手提行李負擔；TUMI則優化原有產品線，加強耐用度，推出Alpha X系列袋包。
完全因應商務旅行的需求而生的Travel Accessories系列，自2021年推出以來，就成為RIMOWA旗下除了行李箱之外，最受到消費者歡迎的品項。而今年新款登機箱行李掛袋，有著多種尺寸的拉鍊隔層便於收納並隨時輕鬆拿取手機、電子產品和盥洗包等隨身必備品，而受到矚目。同時，搭配的兩個大型拉鍊袋分別可容納最大16吋的筆記型電腦，也可用於收纳文件和書本，延伸出更多元的收納空間，並適用RIMOＷA的多個尺寸行李箱，簡直就像是「開外掛」！
而TUMI原有的Alpha系列，本就是品牌的招牌設計，採用了俗稱「彈道尼龍」製成而聞名。然而，全新Alpha X系列就是以原有基礎再去升級，雖然同樣是彈道尼龍材質，不過卻是提升到另一個等級，耐磨與抗撕裂也隨之加強了約60%。以流星灰色布面搭配黑色皮革細節，其中的薄款後背包容量大且外觀搭配性高，附襯墊的專用隔層可放置14吋筆電，多個不同尺寸的口袋或是收納夾層讓物品井井有條為商務旅行時最佳選擇。
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