Acer Day網購品牌日開跑全館1折起 筆電、桌機2萬有找

宏碁暑期盛事2023 Acer Day開跑，即日起至8月20日除了有一連串線下品牌活動、每週末正妹一日店長全台巡迴之外，更攜手網購通路推出獨家品牌日加碼活動，為消費者獻上眾多優惠，還有直播現場再加碼。

即日起至8月31日止，至Acer Store官方商城購買指定商品送萬元購物金，主打Predator Helios Neo 16電競筆電，免登錄直升32GB RAM，以及輕薄時尚款Acer Swift Go OLED可擴充筆電，和13代效能桌機Aspire TC 1770，2萬元有找；momo購物網品牌日8月3日當天全館1折起、當天限定回饋疊加最高37%，主打獨家爆品Swift Go(SFG14T-70D9)，快閃活動價下殺4,000元絕對有感，另外Swift 3 OLED輕薄筆電及17吋獨顯電競筆電Nitro 17更享有期間限定特價，鎖定當天直播現場快手下單。

另外，8月底前至PChome24h購物購買Acer指定商品，天天都撒幣，8月3日Acer超級品牌日加碼最高回饋78%，主打獨家機種Nitro 5電競筆電特價32,900元、Swift 3輕薄筆電超值價26,900元，還有最高可擴充至32GB及1TB儲存的Aspire XC1760效能桌機最殺價16,900元，直升16GB RAM；同時主打2款電競螢幕，包括Acer VG272U W2 QHD 240Hz電競螢幕特價6,999元，以及Acer XV271U M3 QHD原生180Hz電競螢幕特價5,888元，還有加碼優惠。

Yahoo購物中心即日起至8月4日，限時3天Acer超品日最高送33%回饋，主打Aspire 5 14吋高效美型文書筆電，可升級混碟，特價16,900元；即日起至8月8日蝦皮商城Acer品牌周加碼最高回饋5,700元，推薦14吋Swift Go輕薄筆電獨家擴充SSD原廠保固，特價31,900元。

除了網購通路之外，燦坤3C也舉辦Acer品牌活動，包括買Acer筆電/桌機加價1,999元送22吋KA222QH螢幕、加價1,290元送羅技耳機A10、買Acer螢幕6,000元以上送32GB隨身碟，除此之外買Acer任一商品則送Acer抗菌隨身包。