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愛無「鎖」不在！Tiffany釋最新ROSÉ、Jimin代言美照
Tiffany & Co.今起推出全新形象廣告，匯聚最具影響力的品牌代言人演繹最新的Tiffany Lock系列：包括韓流天團BLACKPINK成員ROSÉ、BTS成員朴智旻（Jimin），及首度參與品牌廣告拍攝的好萊塢演技派女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）。在這系列的全新形象廣告中，他們配戴了最新推出的各式尺寸項鍊、耳環、戒指及手鐲等全新珠寶作品，傳遞情感羈絆並強調愛無「鎖」不在。
Tiffany Lock的設計靈感源自於古典珍藏庫收錄的一件1883年鎖頭作品，體現「鎖」的設計百年不墜的經典地位，以及品牌輝煌歷史的傳承延續。新版設計頌揚人與人之間的情感聯繫，中性設計風格男女皆宜，今夏推出18K金、白金與玫瑰金新作，搭配全鋪鑲鑽石、半鋪鑲鑽石與無鑽等多種款式選擇，鑲鑽款更全新增添耳環、項鍊、戒指與手鐲等極具個性的大膽設計，跨越性別的當代珠寶概念，更完全顛覆過往的既定思維及印象。
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