愛無「鎖」不在！Tiffany釋最新ROSÉ、Jimin代言美照

Tiffany & Co.今起推出全新形象廣告，匯聚最具影響力的品牌代言人演繹最新的Tiffany Lock系列：包括韓流天團BLACKPINK成員ROSÉ、BTS成員朴智旻（Jimin），及首度參與品牌廣告拍攝的好萊塢演技派女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）。在這系列的全新形象廣告中，他們配戴了最新推出的各式尺寸項鍊、耳環、戒指及手鐲等全新珠寶作品，傳遞情感羈絆並強調愛無「鎖」不在。

Tiffany Lock的設計靈感源自於古典珍藏庫收錄的一件1883年鎖頭作品，體現「鎖」的設計百年不墜的經典地位，以及品牌輝煌歷史的傳承延續。新版設計頌揚人與人之間的情感聯繫，中性設計風格男女皆宜，今夏推出18K金、白金與玫瑰金新作，搭配全鋪鑲鑽石、半鋪鑲鑽石與無鑽等多種款式選擇，鑲鑽款更全新增添耳環、項鍊、戒指與手鐲等極具個性的大膽設計，跨越性別的當代珠寶概念，更完全顛覆過往的既定思維及印象。 Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石戒指，18萬7,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co.全球品牌代言人Jimin配戴Tiffany Lock系列作品演繹全新形象廣告。圖／Tiffany提供 （由左至右）Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石手鐲，121萬5,000元；18K玫瑰金與白金鑲鑽手鐲，47萬9,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K白金舖鑲鑽石手鐲，128萬元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽戒指，10萬9,000元。圖／Tiffany提供 （由左至右）Tiffany Lock 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，20萬7,000元；Tiffany Lock 18K白金項鍊，14萬2,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSE配戴Tiffany Lock系列作品演繹全新形象廣告。圖／Tiffany提供 （由左至右）Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石戒指，17萬6,000元；18K玫瑰金戒指，40,500元。圖／Tiffany提供 （由左至右）Tiffany Lock 18K金舖鑲鑽石戒指，17萬6,000元；18K玫瑰金鑲鑽戒指，10萬9,000元；18K白金鑲鑽戒指，11萬5,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Lock 18K金鑲鑽耳環，21萬4,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany & Co.全球品牌代言人佛蘿倫絲普伊配戴Tiffany Lock系列作品演繹全新形象廣告。圖／Tiffany提供